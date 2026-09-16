Deportivo A Coruña x Sevilla: onde assistir, horário e escalações
Deportivo La Coruña e Sevilla se enfrentam dia 16 de setembro, às 14h
Real Club Deportivo de A Coruña e Sevilla se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 14h (de Brasília), no Estadio Abanca-Riazor, pela sexta rodada de La Liga 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube).
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O A Coruña chega para o confronto ainda invicto na competição, com nove pontos conquistados em cinco rodadas. A equipe soma duas vitórias e três empates e ocupa a sexta colocação. Na rodada anterior, empatou em 1 a 1 com o Getafe, fora de casa. O ataque marcou nove vezes até aqui, com Pierre-Emerick Aubameyang como principal destaque, responsável por cinco gols.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Sevilla tem dez pontos e aparece na quinta posição de La Liga. A equipe venceu três partidas, empatou uma e perdeu outra, justamente para o Atlético de Madrid. Depois da derrota, os andaluzes empataram e venceram o Valencia por 1 a 0 na rodada passada. Fora de casa, o Sevilla ainda não perdeu na competição, com uma vitória e um empate.
Tudo sobre A Coruña x Sevilla (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
A Coruña 🆚 Sevilla
La Liga - 6ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro de 2026, às 14h (de Brasília)
📍 Local: Estadio Abanca-Riazor, A Coruña, Espanha
📺 Onde assistir: Disney+ e Prime Video (streaming)
🕴️ Árbitro: Alejandro José Hernández
🚩 Assistentes: José Enrique Naranjo e Marcos Cerdán
📺 VAR: Guillermo Cuadra
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 A Coruña (Técnico: Antonio Hidalgo)
Leo Román; G. Quagliata, J. Giménez, L. Noubi e Ximo Navarro; L. Amatucci, Marc Casadó e Mario Soriano; Luismi Cruz, B. Nsongo e P. Aubameyang.
🔴 Sevilla (Técnico: Luis García)
O. Vlachodimos; G. Suazo, Kike Salas, Andrés Castrín e Juan Iglesias; Y. Fofana, L. Agoumé e Félix Correia; C. Ejuke, Isaac Romero e L. Stassin.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Onde Assistir
Torres x Pianese: onde assistir, horário e escalaçõesHá 8 minutos
Onde Assistir
Valletta U19 x Partizani Tirana U19: onde assistir, horário e escalaçõesHá 13 minutos
Onde Assistir
Cardiff MU U19 x UNA Strassen U19: onde assistir, horário e escalaçõesHá 18 minutos
Onde Assistir
Cliftonville U19 x Super Nova U19: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 minutos
Onde Assistir
Livorno x Vado: onde assistir, horário e escalaçõesHá 39 minutos
Onde Assistir
Perugia x Spezia: onde assistir, horário e escalaçõesHá 43 minutos
Mais LANCE!