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Deportivo A Coruña x Sevilla: onde assistir, horário e escalações

Deportivo La Coruña e Sevilla se enfrentam dia 16 de setembro, às 14h

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 12:21
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La Liga 2026/2027 - Deportivo La Coruña x Sevilla
Onde assistir ao vivo a partida entre Deportivo La Coruña e Sevilla pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Real Club Deportivo de A Coruña e Sevilla se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 14h (de Brasília), no Estadio Abanca-Riazor, pela sexta rodada de La Liga 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube).

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O A Coruña chega para o confronto ainda invicto na competição, com nove pontos conquistados em cinco rodadas. A equipe soma duas vitórias e três empates e ocupa a sexta colocação. Na rodada anterior, empatou em 1 a 1 com o Getafe, fora de casa. O ataque marcou nove vezes até aqui, com Pierre-Emerick Aubameyang como principal destaque, responsável por cinco gols.

Ficha do jogo

La Coruña Logo Escudo Onde Assistir
COR
Sevilla-escudo-onde-assistir
SEV
6ª rodada
La Liga
Data e Hora
quarta-feira, 16 de setembro de 2026, às 14h (de Brasília)
Local
Estadio Abanca-Riazor, A Coruña, Espanha
Árbitro
Alejandro José Hernández
Assistentes
José Enrique Naranjo e Marcos Cerdán
Var
Guillermo Cuadra
Onde assistir
CazéTV

Do outro lado, o Sevilla tem dez pontos e aparece na quinta posição de La Liga. A equipe venceu três partidas, empatou uma e perdeu outra, justamente para o Atlético de Madrid. Depois da derrota, os andaluzes empataram e venceram o Valencia por 1 a 0 na rodada passada. Fora de casa, o Sevilla ainda não perdeu na competição, com uma vitória e um empate.

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Tudo sobre A Coruña x Sevilla (onde assistir, horário e escalações):

FICHA TÉCNICA

A Coruña 🆚 Sevilla
La Liga - 6ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro de 2026, às 14h (de Brasília)
📍 Local: Estadio Abanca-Riazor, A Coruña, Espanha
📺 Onde assistir: Disney+ e Prime Video (streaming)
🕴️ Árbitro: Alejandro José Hernández
🚩 Assistentes: José Enrique Naranjo e Marcos Cerdán
📺 VAR: Guillermo Cuadra

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 A Coruña (Técnico: Antonio Hidalgo)
Leo Román; G. Quagliata, J. Giménez, L. Noubi e Ximo Navarro; L. Amatucci, Marc Casadó e Mario Soriano; Luismi Cruz, B. Nsongo e P. Aubameyang.

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🔴 Sevilla (Técnico: Luis García)
O. Vlachodimos; G. Suazo, Kike Salas, Andrés Castrín e Juan Iglesias; Y. Fofana, L. Agoumé e Félix Correia; C. Ejuke, Isaac Romero e L. Stassin.

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