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Ararat-Armenia x Sparta Praga: onde assistir, horário e tendências de apostas

Ararat-Armenia e Sparta Praga se enfrentam dia 16 de setembro de 2026, às 13h45, pela 1ªF

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 12:58
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Liga Europa 2026/2027 - Ararat-Armenia x Sparta Praga
Onde assistir ao vivo a partida entre Ararat-Armenia e Sparta Praga pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

Ararat-Armenia e Sparta Praga se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, às 13h45 no estádio Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht, em Yerevan. O confronto, válido pela primeira fase da Liga Europa, terá transmissão de Disney+ e CazeTV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Ararat-Armenia é o time mandante nesta partida da Liga Europa, que marca o início da campanha da equipe na temporada 2026/2027 da competição. O Sparta Praga é o visitante neste confronto da Liga Europa 2026/2027.

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Estatísticas e tendências de apostas

O momento recente do FC Ararat-Armenia exibe grande solidez atuando em seus domínios, sustentando uma invencibilidade de nove jogos em casa e tendo marcado pelo menos um gol nas suas últimas sete partidas. Por outro lado, o AC Sparta Praga carrega o retrospecto favorável do último confronto direto entre as equipes, no qual saiu vitorioso pela margem de um gol. Além disso, ambos os clubes vêm de partidas sem sofrer gols, refletindo um ajuste defensivo que sustenta o bom desempenho recente de ambos os lados na análise dos seus últimos cinco jogos.

No comportamento durante a etapa inicial, o Sparta Praga demonstra uma ligeira vantagem ao vencer o primeiro tempo e ir para o intervalo à frente no placar em 39% de suas partidas, contra 31% do Ararat-Armenia. No setor ofensivo, o volume de gols também se reflete em bons números para ambas as partes: a equipe da Armênia registra uma média de 1,77 gols marcados por jogo quando joga em casa, enquanto o time tcheco balança as redes em média 1,56 vezes por partida ao atuar como visitante.

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A dinâmica do confronto se desenha de forma determinante conforme o placar é inaugurado. Se o Ararat-Armenia sai na frente por 1 a 0 em casa, confirma a vitória em 81% das ocasiões, número bastante próximo aos 84% de triunfos do Sparta Praga quando abre 1 a 0 fora de seus domínios. Contudo, a capacidade de reação apresenta um forte contraste entre os dois times: enquanto o Ararat demonstra poder de recuperação ao vencer 50% dos jogos em casa após sair atrás por 1 a 0, o Sparta Praga encontra barreiras severas ao ser vazado primeiro como visitante, registrando 0% de vitórias nesse cenário.

Onde assistir

  • Competição: Liga Europa (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 16 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht, Yerevan
  • Transmissão: Disney+ e CazeTV
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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