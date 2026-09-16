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Valletta U19 x Partizani Tirana U19: onde assistir, horário e escalações

Valletta U19 e Partizani Tirana U19 se enfrentam dia 16 de setembro, às 15h, pela Fase 1,

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 12:09
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UEFA Youth League 2026/2027 - Valletta U19 x Partizani Tirana U19
Onde assistir ao vivo a partida entre Valletta U19 e Partizani Tirana U19 pelo UEFA Youth League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Valletta U19 e Partizani Tirana U19 se enfrentam nesta 16 de setembro, às 15h no MFA Centenary Stadium, em Ta'Qali, pela Fase 1 da UEFA Youth League 2026/2027. O confronto, válido pela Fase 1 da UEFA Youth League 2026/2027, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. A TNT Sports tem direitos sobre a Uefa Youth League, mas não vai mostrar a partida.

O Valletta U19 disputa a UEFA Youth League 2026/2027 na Fase 1, buscando avançar na competição.

FICHA do confronto
Competição: UEFA Youth League 2026/2027
Data e horário: 16 de Setembro de 2026, às 15h
Local: MFA Centenary Stadium, Ta'Qali
Fase: Fase 1

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O Partizani Tirana U19 também participa da UEFA Youth League 2026/2027, enfrentando o Valletta U19 na Fase 1 da competição.

Onde assistir

  • Competição: UEFA Youth League (Fase 1)
  • 📅 Data: 16 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h (de Brasília)
  • 📍 Local: MFA Centenary Stadium, Ta'Qali
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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