Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cliftonville U19 x Super Nova U19: onde assistir, horário e escalações

Cliftonville U19 e Super Nova U19 se enfrentam dia 16 de setembro, às 15h45, pela Fase 1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 11:59
Favorite o Lance! no Google
UEFA Youth League 2026/2027 - Cliftonville U19 x Super Nova U19
Onde assistir ao vivo a partida entre Cliftonville U19 e Super Nova U19 pelo UEFA Youth League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Cliftonville U19 e Super Nova U19 se enfrentam nesta 16 de setembro, às 15h45 no Solitude, em Belfast, pela Fase 1 da UEFA Youth League. O confronto, válido pela Fase 1 da UEFA Youth League, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real. A TNT Sports tem direitos sobre a Uefa Youth League, mas não vai mostrar a partida.

O Cliftonville U19 joga em casa no Solitude, em Belfast, para o confronto da Fase 1 da UEFA Youth League 2026/2027.

FICHA do confronto
Competição: UEFA Youth League 2026/2027
Data e horário: 16 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Solitude, Belfast
Fase: Fase 1

continua após a publicidade

O Super Nova U19 visita o Cliftonville U19 em Belfast para o duelo da Fase 1 da UEFA Youth League 2026/2027.

Onde assistir

  1. Competição: UEFA Youth League (Fase 1)
  2. 📅 Data: 16 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Solitude, Belfast
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Sugerida para você!
Serie C1 2026/2027 - Livorno x Vado

Onde Assistir

Livorno x Vado: onde assistir, horário e escalações

Há 28 minutos
Serie C1 2026/2027 - Perugia x Spezia

Onde Assistir

Perugia x Spezia: onde assistir, horário e escalações

Há 32 minutos
Serie C1 2026/2027 - Pescara x Gubbio

Onde Assistir

Pescara x Gubbio: onde assistir, horário e escalações

Há 38 minutos
Serie C1 2026/2027 - Pro Vercelli x Alcione Milano

Onde Assistir

Pro Vercelli x Alcione Milano: onde assistir, horário e escalações

Há 42 minutos
Serie C1 2026/2027 - Pergolettese x Folgore Caratese

Onde Assistir

Pergolettese x Folgore Caratese: onde assistir, horário e escalações

Há 46 minutos
Serie C1 2026/2027 - Lumezzane x Novara

Onde Assistir

Lumezzane x Novara: onde assistir, horário e escalações

Há 50 minutos
Mais LANCE!
Serie C1 2026/2027 - Desenzano x Lecco

Desenzano x Lecco: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cittadella x Juventus II

Cittadella x Juventus II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Albinoleffe x Arzignano Valchiampo

Albinoleffe x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações

Rodinei e Victor Hugo em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (16/09/2026)

Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x Santos

Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Flávio ataca em treino da Seleção Brasileira antes do Sul-Americano de vôlei

Brasil x Chile no Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir

Brasileirão Série B 2026 - Londrina-PR x Ponte Preta

Londrina-PR x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Londrina-PR x Ponte Preta

Londrina x Ponte Preta: odds, horário e onde assistir hoje

La Liga 2026/2027 - Alavés x Valencia

Alavés x Valencia: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - CRB-AL x Sport

CRB-AL x Sport: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Grêmio

Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Copa Libertadores da América 2026 - Corinthians x Estudiantes De La Plata

Corinthians x Estudiantes: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (15/09/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Náutico x Operário-PR

Náutico x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações