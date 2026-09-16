Cliftonville U19 x Super Nova U19: onde assistir, horário e escalações
Cliftonville U19 e Super Nova U19 se enfrentam dia 16 de setembro, às 15h45, pela Fase 1
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 11:59
Cliftonville U19 e Super Nova U19 se enfrentam nesta 16 de setembro, às 15h45 no Solitude, em Belfast, pela Fase 1 da UEFA Youth League. O confronto, válido pela Fase 1 da UEFA Youth League, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real. A TNT Sports tem direitos sobre a Uefa Youth League, mas não vai mostrar a partida.
O Cliftonville U19 joga em casa no Solitude, em Belfast, para o confronto da Fase 1 da UEFA Youth League 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: UEFA Youth League 2026/2027
Data e horário: 16 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Solitude, Belfast
Fase: Fase 1
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O Super Nova U19 visita o Cliftonville U19 em Belfast para o duelo da Fase 1 da UEFA Youth League 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: UEFA Youth League (Fase 1)
- 📅 Data: 16 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Solitude, Belfast
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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