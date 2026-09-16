Pergolettese x Folgore Caratese: onde assistir, horário e escalações

Pergolettese e Folgore Caratese se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 13h30 no Stadio Giuseppe Voltini, em Crema, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Girone A da Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Pergolettese vem de vitória fora de casa contra o Novara por 1 a 0, pela 4ª rodada da Serie C1. A equipe busca manter a boa fase para subir na tabela do Girone A.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 13h30

Local: Stadio Giuseppe Voltini, Crema

Rodada: 5

Fase: Girone A

Já o Folgore Caratese vem de derrota em casa para o Alcione Milano por 3 a 2, pela 4ª rodada da Serie C1. A equipe busca recuperação para melhorar sua posição no Girone A.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 17 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Giuseppe Voltini, Crema Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Pergolettese

Técnico: A. Giosa

F. Doldi; J. Antolini, C. Dell'Orco, T. Silvestri e E. Zaia; M. Arini, M. Tremolada e Z. Jaouhari; A. Pala, C. Evangelista e N. Corti.

Folgore Caratese

Técnico: N. Belmonte

D. Salvalaggio; A. Bassino, S. Marchetti, M. Balzano e E. Bellia; M. Ambrosini, A. Tessiore e M. Vignoli; F. Castellano, A. Santarcangelo e K. Mežsargs.