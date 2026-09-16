Pergolettese x Folgore Caratese: onde assistir, horário e escalações
Pergolettese e Folgore Caratese se enfrentam dia 17 de setembro, às 13h30, pela 5ª rodada
Pergolettese e Folgore Caratese se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 13h30 no Stadio Giuseppe Voltini, em Crema, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Girone A da Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.
O Pergolettese vem de vitória fora de casa contra o Novara por 1 a 0, pela 4ª rodada da Serie C1. A equipe busca manter a boa fase para subir na tabela do Girone A.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Giuseppe Voltini, Crema
Rodada: 5
Fase: Girone A
Já o Folgore Caratese vem de derrota em casa para o Alcione Milano por 3 a 2, pela 4ª rodada da Serie C1. A equipe busca recuperação para melhorar sua posição no Girone A.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 17 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Giuseppe Voltini, Crema
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pergolettese
Técnico: A. Giosa
F. Doldi; J. Antolini, C. Dell'Orco, T. Silvestri e E. Zaia; M. Arini, M. Tremolada e Z. Jaouhari; A. Pala, C. Evangelista e N. Corti.
Folgore Caratese
Técnico: N. Belmonte
D. Salvalaggio; A. Bassino, S. Marchetti, M. Balzano e E. Bellia; M. Ambrosini, A. Tessiore e M. Vignoli; F. Castellano, A. Santarcangelo e K. Mežsargs.
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