Cardiff MU U19 x UNA Strassen U19: onde assistir, horário e escalações
Cardiff MU U19 e UNA Strassen U19 se enfrentam dia 16 de setembro de 2026, às 15h45, pela
Cardiff MU U19 e UNA Strassen U19 se enfrentam nesta 16 de setembro de 2026, às 15h45 no Cyncoed Campus Artificial Pitch, em Cardiff (Caerdydd), pela Fase 1 da UEFA Youth League 2026/2027. O confronto, válido pela Fase 1 da UEFA Youth League, terá transmissão do.. O Lance! acompanha a partida em tempo real. A TNT Sports tem direitos sobre a Uefa Youth League, mas não vai mostrar a partida.
Cardiff MU U19 é o time mandante e joga em casa no Cyncoed Campus Artificial Pitch, em Cardiff (Caerdydd), buscando avançar na Fase 1 da UEFA Youth League 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: UEFA Youth League 2026/2027
Data e horário: 16 de Setembro de 2026, às 15h45
Local: Cyncoed Campus Artificial Pitch, Cardiff (Caerdydd)
Fase: Fase 1
UNA Strassen U19 é o time visitante e chega para o confronto na Fase 1 da UEFA Youth League 2026/2027, buscando a classificação na competição.
Onde assistir
- Competição: UEFA Youth League (Fase 1)
- 📅 Data: 16 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Cyncoed Campus Artificial Pitch, Cardiff (Caerdydd)
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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