Costa do Marfim x Noruega Palpite – Análise e odds (30/06)

Confira os palpites e informações de Costa do Marfim x Noruega pela Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Erling Haaland marca o primeiro gol - 2,80 na Br4Bet Aposta com boas chances de acontecer: Noruega para se qualificar - 1,53 naBETMGM Aposta ousada: Haaland marca dois ou mais gols - 4,70 na Vbet Placar previsto: Costa do Marfim 1 x 3 Noruega - 16,00 na Br4Bet

Costa do Marfim e Noruega se enfrentam pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 na terça-feira, 30 de junho, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, com apito inicial às 14h (horário de Brasília).

As duas seleções chegam ao mata-mata com seis pontos cada, duas vitórias e uma derrota na fase de grupos, mas trajetórias bem distintas: a Noruega marcou oito gols em três partidas com Erling Haaland em forma histórica; a Costa do Marfim cedeu apenas dois gols em três jogos e chega ao primeiro mata-mata de Copa do Mundo de sua história.

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Melhores palpites para Costa do Marfim x Noruega

A Noruega chega mais cotada para conquistar a classificação, enquanto a Costa do Marfim aposta na solidez defensiva e nos contra-ataques para surpreender. Quando apostar, utilize somente bets legalizadas.

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Análise da partida Costa do marfim x Noruega: Elefantes e Vikins em campo querendo fazer história

A Costa do Marfim estreou com o gol mais tardio da primeira rodada: Amad Diallo, que entrou no intervalo, decidiu nos acréscimos para garantir 1 x 0 sobre o Equador, em Philadelphia.

Na segunda partida, o roteiro se repetiu, mas com o final invertido: Deniz Undav marcou nos acréscimos para a Alemanha e selou a derrota por 2 x 1 em Toronto.

A equipe de Emerse Faé se recuperou com eficiência: Nicolas Pépé marcou duas vezes para garantir 2 x 0 sobre Curaçao no encerramento do grupo e confirmar a classificação com seis pontos.

No total, a Costa do Marfim marcou quatro gols e sofreu dois no Grupo E, com um perfil que prioriza a organização defensiva e a eficiência nos momentos certos.

A Noruega mostrou uma face diferente na fase de grupos. A estreia foi avassaladora: 4 x 1 sobre o Iraque, com dois gols de Haaland.

Contra o Senegal, Marcus Holmgren Pedersen abriu o placar no primeiro tempo, e Haaland marcou mais duas vezes para garantir 3 x 2, mesmo com Ismaila Sarr reduzindo duas vezes pelo Senegal no segundo tempo.

O único tropeço veio na rodada final diante da França: 1 x 4, com Ousmane Dembélé marcando três vezes nos primeiros 32 minutos. A Noruega, com o 2.º lugar já garantido, entrou em campo com dez mudanças em relação ao time que venceu o Senegal.

Haaland e Martin Odegaard ficaram no banco para poupar energias para o mata-mata. Ambos chegam ao duelo com a Costa do Marfim descansados e prontos para jogar desde o início.

Confrontos diretos entre Costa do Marfim x Noruega

Costa do Marfim e Noruega nunca se enfrentaram em competição oficial ou amistoso registrado anteriormente.

O jogo pelo Mundial será o primeiro da história entre as duas seleções, o que elimina qualquer análise baseada em retrospecto direto — os dados desta Copa do Mundo são o material mais relevante disponível.

Notícias de Costa do Marfim x Noruega

Costa do Marfim: desfalques e dúvidas

Wilfried Singo, lateral-direito do Galatasaray, é a principal dúvida da Costa do Marfim. Guéla Doué cobriu bem pela direita ao longo da fase de grupos e deverá ser mantido caso Singo não seja liberado.

O restante do grupo está disponível, e Faé não tem razão para fazer alterações depois de dois dos três jogos terminarem sem gols sofridos.

Provável escalação da Costa do Marfim (4-2-3-1): Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Guéla Doué; Ibrahim Sangaré; Yan Diomande, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié; Amad Diallo; Nicolas Pépé. Técnico: Emerse Faé.

Noruega: desfalques e dúvidas

Na Noruega, Julian Ryerson saiu lesionado no confronto com o Senegal. David Møller Wolfe, que entrou em seu lugar, deverá manter a titularidade caso o jogador do Borussia Dortmund não seja liberado a tempo.

Haaland e Odegaard foram poupados contra a França e devem retornar ao time titular em plena condição física.

Provável escalação da Noruega (4-3-3): Orjan Nyland; David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson; Sander Berge, Fredrik Aursnes, Martin Odegaard; Antonio Nusa, Alexander Sorloth, Erling Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

Destaques individuais de Costa do Marfim x Noruega

Amad Diallo Extremo-direito / Costa do Marfim Manchester United 1 Gols na Copa 2026 3 Gols na AFCON 2025 3 Assist. Premier League 25/26 7.19 Rating FotMob PL 25/26 Erling Haaland Centroavante / Noruega Manchester City 4 Gols na Copa 2026 27 Gols PL 24/25 (Bota de Ouro) 59 Gols na carreira pela Noruega 16 Gols nas eliminatórias 2026

Os técnicos - Faé e Solbakken querem fazer história na Copa do Mundo

Emerse Faé

Faé assumiu a Costa do Marfim no intervalo de uma partida da Copa Africana de Nações 2023, realizada no próprio país em fevereiro de 2024, e conduziu os Elefantes ao título africano daquela edição.

Levou a seleção à Copa do Mundo pela primeira vez desde 2014 com uma campanha invicta nas eliminatórias da CAF, e agora está a uma vitória de fazer história como o primeiro técnico a levar o Marfim além da fase de grupos em Mundiais.

Stale Solbakken

Solbakken comanda a Noruega desde dezembro de 2020 e construiu pacientemente o ciclo mais ambicioso da história do futebol norueguês, usando Odegaard e Haaland como centro gravitacional do projeto.

O objetivo declarado da seleção nesta Copa é superar a melhor campanha histórica do país, chegar às oitavas de final, e uma vitória sobre a Costa do Marfim será o primeiro passo.

Análise tática de Costa do Marfim x Noruega

A Costa do Marfim se apoia num bloco médio compacto, com Ibrahim Sangaré como ancoragem defensiva e o quarteto ofensivo de Kessié, Yan Diomande, Amad Diallo e Pépé girando em torno dos espaços no terço ofensivo.

O principal desafio para Faé está nas transições defensivas: Moller Wolfe e, potencialmente, Ryerson se projetam com frequência pela lateral, e a Noruega usa exatamente esses corredores para abrir linhas de passe em direção à área.

Solbakken opera num 4-3-3 com Odegaard como meia adiantado e articulador central. O capitão distribuiu a assistência para os dois gols de Haaland contra o Senegal — é a ligação que a Costa do Marfim precisará monitorar de perto.

Sorloth funciona como segundo ponta de lança, liberando Haaland para ocupar o espaço entre os zagueiros e a linha defensiva, uma zona onde o camisa 9 do Manchester City é particularmente letal.

Nos dois jogos com o time principal, a Noruega cedeu gols em ambas as partidas — o que sugere que espaços existirão mesmo em partidas equilibradas, algo que Faé certamente planeja explorar com a velocidade de Amad Diallo nos contra-ataques.

Prognóstico de placar exato para Costa do Marfim x Noruega

A tendência é de um confronto equilibrado, mas com a Noruega tendo vantagem pelo elenco mais qualificado e pela eficiência no ataque. A Costa do Marfim pode dificultar o jogo, porém os noruegueses aparecem como os principais candidatos à classificação. A melhor indicação é para que se verifique a plataforma legalizada que paga bem.

:dart: Palpite do Lance! Costa do Marfim 1 x 3 Noruega - 16,00 na BR4Bet A Noruega chega ao mata-mata com o ataque mais produtivo desta fase, liderada por Haaland em modo Copa. A Costa do Marfim é compacta e difícil de bater quando bem organizada, com apenas dois gols cedidos na fase de grupos, mas o volume norueguês cria situações demais para ser completamente contido. O placar reflete a capacidade marfinense de marcar no contra-ataque sem anular o favoritismo escandinavo. Haaland marcou 4 gols em apenas dois jogos da fase de grupos: dois contra o Iraque e dois sobre o Senegal

em apenas dois jogos da fase de grupos: dois contra o Iraque e dois sobre o Senegal A Noruega somou 8 gols marcados em três partidas do grupo, média de 2,67 por jogo

em três partidas do grupo, média de 2,67 por jogo A Costa do Marfim não sofreu gols em dois dos três jogos da fase de grupos, vitórias sobre Equador e Curaçao

jogos da fase de grupos, vitórias sobre Equador e Curaçao Amad Diallo marcou o gol da vitória sobre o Equador após entrar no intervalo e foi artilheiro da seleção na AFCON 2025 com 3 gols

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 14h07. (28/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.