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Santos supera Flamengo e Corinthians e lidera ranking digital dos clubes nas redes

Peixe se destacou em levantamento recente do Ibope Repucom e se mantém no top três da lista geral

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
04/08/2026 16:53
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Elenco do Santos na Vila Belmiro
Santos x Remo, partida valida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Seria A. (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

O Ibope Repucom atualizou o ranking digital dos clubes brasileiros e o Santos aparece como um destaque, à frente de Flamengo e Corinthians. O instituto divulgou que o Piexe foi a equipe de maior crescimento nas redes sociais, com 415 mil novas adesões em suas plataformas digitais. O dado mantém o clube dentro do top três de maior relevância online e na disputa com os rivais de maior torcida no Brasil.

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Segundo a pesquisa, a principal plataforma que alavancou os números santistas é o Facebook, que aumentou em 200 mil novas inscrições, seguido pelo Instagram, com 77 mil novos seguidores, e TikTok, com 100 mil.

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No total, o Alvinegro Praiano soma pouco mais 28 milhões de contas conectadas na rede e registrou um crescimento considerável desde o retorno de Neymar, que se tornou um polo midiático para o clube. A chegada do camisa 10 no Santos atraiu não só o público para as redes sociais do clube, mas também marcas que passaram a investir na equipe.

O levantamento feito pelo Ibope Repucom mostra que Flamengo e Corinthians aparecem na sequência dos maiores crescimentos nos último mês. O Rubro-Negro é o líder geral e é dono da maior audiência digital entre os clubes brasileiros. No total, são pouco mais de 67 milhões em todas as plataformas. No último recorte, aumentaram 371 mil novos usuários, com destaque para o YouTube, responsável por 54% do aumento de audiência.

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O Corinthians fecha o top três após incrementar 103 mil novas inscrições no combinado de seus perfis oficiais. O TikTok do clube foi seu principal motor de crescimento, com 100 mil novas adesões. O Timão, que tem a segunda maior torcida do futebol brasileiro, tem 43 milhões de usuários conectados em suas páginas.

O top cinco fica completo com Palmeiras e Vitória. O alviverde também foi impulsionado pelo YouTube, onde cresceu com 40 mil novas inscrições. Já o rubro-negro baiano se destaca entre as equipes da primeira divisão pelo aumento de 50 mil novas adesões, principalmente na plataforma Instagram, onde o crescimento representa 66% do total.

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Neymar foi titular do Santos no duelo contra o Remo. (Foto: Código19/Folhapress)
Neymar foi peça importamte para o crescimento digital do Santos. (Foto: Código19/Folhapress)

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