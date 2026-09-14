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Flamengo x Del Valle na Libertadores tem mais de 55 mil ingressos emitidos

Rubro-Negro joga no Maracanã com vantagem de 2 a 0 obtida na partida de ida pelas quartas

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 17:06
Atualizado há 13 minutos
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Torcida do Flamengo no Maracanã
Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O Flamengo contará com um Maracanã lotado para carimbar a classificação às semifinais da Libertadores. Para quinta-feira (17), no jogo de volta das quartas de final contra o Independiente del Valle, do Equador, mais de 55 mil ingressos já foram emitidos.

A apuração do Lance! aponta que restam pouquíssimos bilhetes para a partida, apenas nos setores Sul e Maracanã Mais. O primeiro conta com o ingresso mais barato, por R$ 300 (inteira). Já o Maracanã Mais tem entradas por R$ 1.400, enquanto a meia-entrada custa R$ 737,50.

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A expectativa é de mais um grande público no estádio. No último jogo do Flamengo no Maracanã, na vitória contra o Corinthians no domingo, mais de 70 mil pessoas estiveram presentes.

Torcida do Flamengo no Maracanã
Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo tem vantagem de 2 a 0 na Libertadores

O Flamengto chega para a decisão com uma vantagem importante após vencer o jogo de ida por 2 a 0. Com isso, pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação à semifinal.

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Caso o time equatoriano vença pela mesma diferença de dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

Quem avançar entre Flamengo e Independiente del Valle enfrentará o vencedor de Corinthians x Estudiantes. No primeiro confronto entre as equipes, houve empate.

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