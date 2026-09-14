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Ex-Palmeiras provoca confusão generalizada em jogo no México

Meia do Verdão foi pivô de confusão em jogo contra Cruz Azul

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
14/09/2026 11:45
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Veiga em jogo do América do México Veiga em jogo do América do México (Foto: Maria Lysaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Veiga em jogo do América do México (Foto: Maria Lysaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O meia Raphael Veiga, ex-Palmeiras, foi um dos protagonistas de uma confusão generalizada durante o clássico entre Cruz Azul e América, no sábado (12), pela oitava rodada do Torneio Apertura do Campeonato Mexicano.

O brasileiro acertou a bola em Agustín Palavecino e, em seguida, se envolveu em uma discussão com outros atletas da equipe adversária. O episódio ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo, quando o Cruz Azul vencia por 3 a 0.

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Veja vídeo da confusão provocada pelo ex-Palmeiras

A confusão começou após uma disputa próxima à linha lateral. Palavecino protegida a bola quando caiu após uma jogada envolvendo Kevin Álvarez e Raphael Veiga. Com o argentino ainda caído, o brasileiro chutou em sua direção. Charly Rodríguez correu para confrontar Veiga e os dois se chocaram em seguida, iniciando o tumulto.

Apesar da proporção da confusão, nenhum jogador foi expulso. Raphael Veiga e Alan Cervantes receberam cartão amarelo pelo América, enquanto Nicolás Ibáñez e Jesús Orozco Chiquete foram advertidos pelo Cruz Azul.

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A confusão ocorreu em meio a um primeiro tempo de amplo domínio do Cruz Azul, quando vencia por 3 a 0. O América reagiu na reta final e deixou o clássico em aberto. Óscar Perea marcou aos 90 minutos, e Miguel Borja fez o terceiro dos visitantes também nos minutos finais. A equipe, porém, não conseguiu buscar o empate, e o Cruz Azul venceu o Clásico Joven por 4 a 3.

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Meia está emprestado pelo Verdão

Raphael Veiga defende o América desde o início da temporada 2026. O meia foi emprestado pelo Palmeiras ao clube mexicano até o fim do ano, com opção de compra no contrato. Antes da transferência, o jogador renovou seu vínculo com o clube paulista até dezembro de 2028.

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O episódio no clássico contra o Cruz Azul não foi o primeiro momento de tensão protagonizado por Veiga no América nesta temporada. Em agosto, o brasileiro discutiu com o técnico Guillermo Almada após o empate por 1 a 1 com o Austin FC, pela Leagues Cup. Na ocasião, o treinador reclamou da cobrança de escanteio executada pelo meia no último lance do tempo regulamentar. Após o apito final, os dois trocaram palavras no gramado.

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Ex-Palmeiras, Raphael Veiga se envolve em confusão generalizada (Foto: Reprodução)
Ex-Palmeiras, Raphael Veiga se envolve em confusão generalizada (Foto: Reprodução)
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