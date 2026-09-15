Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (15/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (15) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas decisivas pelas copas continentais e duelos pelos campeonatos europeus. Os destaques ficam para Platense x Fluminense, Vasco x Independiente Santa Fe e São Paulo x Boca Juniors.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 15 de setembro de 2026):
Champions League Asiática
13h – Al Ain x Al Nassr – ESPN 4 e Disney+
15h15 – Al Hilal x Al Gharafa – ESPN 2 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Copa Itália (oitavas de final)
13h – Genoa x Sudtirol – SportyNet (TV e YouTube)
16h – Fiorentina x Pisa – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Espanhol
14h – Rayo Vallecano x Espanyol – CazéTV
15h – Deportivo Alavés x Valencia – CazéTV
16h30 – Elche x Real Madrid – CazéTV
Campeonato Alemão (3ª divisão)
14h – MSV Duisburg x Havelse – OneFootball
14h – Jahn Regensburg x Fortuna Düsseldorf – OneFootball
Campeonato Holandês
15h – Ajax x Willem II – Disney+
Copa da Liga Inglesa
15h30 – Peterborough United x Barnsley – Disney+
15h45 – West Ham x Fulham – Disney+
16h – Liverpool x Tottenham – ESPN e Disney+
16h – Ipswich Town x Arsenal – ESPN 4 e Disney+
16h – Reading x Brentford – Disney+
Copa Libertadores (quartas de final)
19h – Platense x Fluminense – ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana (quartas de final)
19h – Vasco x Independiente Santa Fe – Paramount+
21h30 – São Paulo x Boca Juniors – SBT, ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Paramount+
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
19h30 – Náutico x Operário-PR – Sportv e Premiere
19h30 – Londrina x Ponte Preta – Disney+
21h – CRB x Sport – Canal GOAT, Xsports, ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
Campeonato Brasileiro Feminino
21h30 – Bahia (F) x Corinthians (F) – TV Brasil, NSports, Uol Play e Sportv
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