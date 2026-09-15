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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (15/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 06:00
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Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco
Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)

A terça-feira (15) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas decisivas pelas copas continentais e duelos pelos campeonatos europeus. Os destaques ficam para Platense x Fluminense, Vasco x Independiente Santa Fe e São Paulo x Boca Juniors.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 15 de setembro de 2026):

Champions League Asiática

13h – Al Ain x Al Nassr – ESPN 4 e Disney+
15h15 – Al Hilal x Al Gharafa – ESPN 2 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa Itália (oitavas de final)

13h – Genoa x Sudtirol – SportyNet (TV e YouTube)
16h – Fiorentina x Pisa – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Espanhol

14h – Rayo Vallecano x Espanyol – CazéTV
15h – Deportivo Alavés x Valencia – CazéTV
16h30 – Elche x Real Madrid – CazéTV

Campeonato Alemão (3ª divisão)

14h – MSV Duisburg x Havelse – OneFootball
14h – Jahn Regensburg x Fortuna Düsseldorf – OneFootball

Campeonato Holandês

15h – Ajax x Willem II – Disney+

Copa da Liga Inglesa

15h30 – Peterborough United x Barnsley – Disney+
15h45 – West Ham x Fulham – Disney+
16h – Liverpool x Tottenham – ESPN e Disney+
16h – Ipswich Town x Arsenal – ESPN 4 e Disney+
16h – Reading x Brentford – Disney+

Copa Libertadores (quartas de final)

19h – Platense x Fluminense – ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana (quartas de final)

19h – Vasco x Independiente Santa Fe – Paramount+
21h30 – São Paulo x Boca Juniors – SBT, ESPN e Disney+

Maximiliano Lovera e Alan Saldivia disputam bola em Santa Fe x Vasco pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Arboleda/AFP)
Maximiliano Lovera e Alan Saldivia disputam bola em Santa Fe x Vasco pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Arboleda/AFP)

➡️ Clique para assistir no Paramount+

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

19h30 – Náutico x Operário-PR – Sportv e Premiere
19h30 – Londrina x Ponte Preta – Disney+
21h – CRB x Sport – Canal GOAT, Xsports, ESPN 4 e Disney+

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➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Brasileiro Feminino

21h30 – Bahia (F) x Corinthians (F) – TV Brasil, NSports, Uol Play e Sportv

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