Com Arrascaeta, Flamengo divulga relacionados para enfrentar a Chapecoense no Brasileirão
Uruguaio está recuperado de lesão e reforça o Rubro-Negro
O Flamengo divulgou, nesta terça-feira (21), a lista de jogadores relacionados para a partida contra a Chapecoense, pela 19ª rodada do Brasileirão. O duelo marca o primeiro compromisso do Rubro-Negro após a pausa para a Copa do Mundo e terá uma importante novidade: o retorno de Arrascaeta.
Recuperado da lesão sofrida durante a disputa da Copa do Mundo, Arrascaeta volta a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim e reforça o elenco do Flamengo na retomada da temporada. A presença do uruguaio era uma das maiores expectativas da torcida para o reinício da competição.
Ausências importantes no Flamengo
Por outro lado, o Flamengo ainda não poderá contar com Léo Ortiz. O zagueiro segue em recuperação e não foi relacionado para o confronto na Arena Condá. De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube, o defensor realiza trabalhos em campo com os departamentos de fisioterapia e preparação física.
Outra ausência é a de Nico De La Cruz. O uruguaio treinou normalmente no Ninho do Urubu, na manhã desta terça-feira (21), mas ficou fora da lista de relacionados em razão do gramado sintético da Arena Condá. A decisão faz parte do planejamento do departamento de futebol para preservar o atleta.
Recuperação de jogadores no departamento médico
Além disso, o Flamengo atualizou a situação de outros jogadores entregues ao departamento médico. Lucas Paquetá iniciou exercícios em campo com a fisioterapia e também realiza atividades de reforço muscular, avançando em sua recuperação. Já Luiz Araújo, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo, começou tratamento após exames de imagem confirmarem a lesão, sem necessidade de cirurgia.
Com Arrascaeta, confira a lista dos relacionados do Flamengo
- Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.
- Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, João Victor, Léo Pereira e Vitão.
- Meio-campistas: Arrascaeta, Erick, Evertton Araújo, Jorginho, Lorran, Saúl e Wallace Yan.
- Atacantes: Pedro, Gonzalo Plata e Everton Cebolinha.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Flamengo
Novo patrocinador: veja valor e detalhes do contrato do Flamengo com a LubraxHá 57 minutos
Fora de Campo
Revelação de Jorge Jesus sobre Seleção Brasileira repercute: 'Se acha'Há 3 horas
Flamengo
Flamengo vive semana decisiva por Thiago Almada após fim da Copa do MundoHá 4 horas
Futebol Nacional
Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série AHá 5 horas
Fora de Campo
Harmonização facial de Vini Jr: veja antes e depois do jogadorHá 7 horas
Flamengo
Flamengo retorna com problemas físicos e sem reforços após Copa do MundoHá 9 horas
Mais LANCE!