Com Arrascaeta, Flamengo divulga relacionados para enfrentar a Chapecoense no Brasileirão Uruguaio está recuperado de lesão e reforça o Rubro-Negro

O Flamengo divulgou, nesta terça-feira (21), a lista de jogadores relacionados para a partida contra a Chapecoense, pela 19ª rodada do Brasileirão. O duelo marca o primeiro compromisso do Rubro-Negro após a pausa para a Copa do Mundo e terá uma importante novidade: o retorno de Arrascaeta.

Recuperado da lesão sofrida durante a disputa da Copa do Mundo, Arrascaeta volta a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim e reforça o elenco do Flamengo na retomada da temporada. A presença do uruguaio era uma das maiores expectativas da torcida para o reinício da competição.

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Arrascaeta com a bola durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Ausências importantes no Flamengo

Por outro lado, o Flamengo ainda não poderá contar com Léo Ortiz. O zagueiro segue em recuperação e não foi relacionado para o confronto na Arena Condá. De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube, o defensor realiza trabalhos em campo com os departamentos de fisioterapia e preparação física.

Outra ausência é a de Nico De La Cruz. O uruguaio treinou normalmente no Ninho do Urubu, na manhã desta terça-feira (21), mas ficou fora da lista de relacionados em razão do gramado sintético da Arena Condá. A decisão faz parte do planejamento do departamento de futebol para preservar o atleta.

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De la Cruz durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Recuperação de jogadores no departamento médico

Além disso, o Flamengo atualizou a situação de outros jogadores entregues ao departamento médico. Lucas Paquetá iniciou exercícios em campo com a fisioterapia e também realiza atividades de reforço muscular, avançando em sua recuperação. Já Luiz Araújo, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo, começou tratamento após exames de imagem confirmarem a lesão, sem necessidade de cirurgia.

Com Arrascaeta, confira a lista dos relacionados do Flamengo

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi. Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, João Victor, Léo Pereira e Vitão. Meio-campistas: Arrascaeta, Erick, Evertton Araújo, Jorginho, Lorran, Saúl e Wallace Yan. Atacantes: Pedro, Gonzalo Plata e Everton Cebolinha.

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