Novo patrocinador: veja valor e detalhes do contrato do Flamengo com a Lubrax Marca terá contrato de três anos com valor mínimo de R$ 24,5 milhões

O retorno da Lubrax ao uniforme do Flamengo, anunciado nesta semana, marca também uma nova fase na relação entre as duas marcas. O acordo terá duração de três anos e prevê um valor mínimo de R$ 24,5 milhões ao clube, com possibilidade de aumento do montante por meio de variáveis previstas no contrato.

Na prática, o novo vínculo representa uma valorização do espaço ocupado pela marca nas costas da camisa rubro-negra. O valor mínimo do acordo com a Lubrax supera os R$ 23 milhões pagos atualmente pela Hapvida pela propriedade.

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A marca voltará ao uniforme do Flamengo em outubro. No time profissional masculino, a Lubrax será estampada na parte superior das costas da camisa. No futebol feminino, o logotipo ficará na parte inferior.

O contrato terá validade por três temporadas, e os R$ 24,5 milhões representam o valor mínimo que será recebido pelo Flamengo ao longo do período. As cláusulas variáveis podem fazer com que o valor final da parceria seja superior ao montante inicialmente estabelecido.

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Flamengo e Lubrax firmam nova parceria (Foto: Divulgação/Flamengo)

Lubrax não pertence mais à Petrobras

Apesar de a marca estar diretamente ligada à história da Petrobras e do próprio Flamengo, a Lubrax não pertence mais à estatal. A marca é atualmente controlada pela Vibra Energia, empresa privada que surgiu após o processo de privatização da antiga BR Distribuidora.

A privatização da BR Distribuidora foi concluída em 2021, quando a Petrobras deixou de ser a controladora da companhia. Posteriormente, a empresa passou a se chamar Vibra Energia, que hoje é a responsável pela marca Lubrax.

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Por isso, o novo acordo entre Flamengo e Lubrax é diferente da parceria histórica firmada nas décadas passadas. Na ocasião, a marca de lubrificantes ainda fazia parte da estrutura da Petrobras. Agora, o vínculo comercial é diretamente com a Vibra, empresa privada e atual detentora da Lubrax.

Uma parceria histórica no futebol brasileiro

A volta da Lubrax ao uniforme rubro-negro, entretanto, resgata uma relação que marcou a história do futebol brasileiro. Em 8 de abril de 1984, a então marca de lubrificantes da Petrobras foi anunciada como o primeiro patrocínio de camisa da história do futebol brasileiro.

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A Lubrax ocupava a região central do uniforme do Flamengo, espaço que atualmente é destinado à Betano. A parceria original durou 25 anos e se tornou o patrocínio mais longevo do futebol brasileiro.

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