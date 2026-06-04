Canadá x Irlanda: onde assistir, horário e escalações do amistoso pré-Copa

A seleção do Canadá entra em campo nesta sexta-feira (05), às 20h30 (horário de Brasília), para o seu último compromisso preparatório antes da Copa do Mundo de 2026. O co-anfitrião do Mundial recebe a Irlanda no Stade Saputo, em Montreal, exatamente a sete dias de sua estreia oficial no Grupo B contra a Bósnia-Herzegovina, em Toronto.

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Como chegam Canadá e Irlanda para o amistoso pré-Copa do Mundo?

Os Les Rouges, comandados por Jesse Marsch, vivem um excelente momento de invencibilidade, acumulando três vitórias e três empates nos últimos seis jogos. O grande pilar da equipe tem sido a solidez defensiva: o Canadá não sofreu gols em quatro das últimas cinco partidas. Para o duelo em Montreal, Marsch deve fazer um rodízio e dividir a minutagem do elenco, além de prezar pela cautela, já que o astro Alphonso Davies segue poupado se recuperando de lesão e Marcelo Flores foi cortado do Mundial após romper o ligamento do joelho.

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Canadá e Irlanda se enfrentam em amistoso que antecede a Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Instagram)

A Irlanda, por sua vez, joga sem a pressão de um calendário de Copa do Mundo. Eliminada nos playoffs europeus, a equipe do técnico Heimir Hallgrimsson usa a data Fifa para iniciar uma reformulação pensando na Liga das Nações em setembro. O treinador liberou quatro de seus principais titulares (incluindo o goleiro Kelleher) e convocou atletas da liga local. A grande esperança de gols dos irlandeses é o atacante Troy Parrott, que vive fase espetacular após marcar 30 gols na temporada pelo AZ Alkmaar.

✅ Ficha do jogo: Canadá x Irlanda

Competição: Amistoso Internacional Pré-Copa

Amistoso Internacional Pré-Copa 📅 Data: Sexta-feira, 5 de junho de 2026

Sexta-feira, 5 de junho de 2026 ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) 📍 Local: Stade Saputo, Montreal (CAN)

Stade Saputo, Montreal (CAN) 📺 Onde assistir: Disney+ (Sinal da ESPN)

📋 Prováveis Escalações

CANADÁ (Técnico: Jesse Marsch): Dayne St. Clair (Maxime Crépeau); Alistair Johnston, Moise Bombito, Joel Cornelius e Luc de Fougerolles; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné e Mathieu Choinière; Tajon Buchanan, Jonathan David e Liam Millar

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IRLANDA (Técnico: Heimir Hallgrimsson):

Mark Travers; Jake O'Brien, Nathan Collins e Liam Scales; Seamus Coleman, Joe Hodge, Conor Coventry e Naomhan Ndaba; Chiedozie Ogbene e Jaden Umeh; Troy Parrott

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