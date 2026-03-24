O Corinthians conheceu, nesta segunda-feira (23), o seu adversário na quinta fase da Copa do Brasil. A equipe vai enfrentar o Barra, de Santa Catarina, clube estreante na competição e que vem, até o momento, fazendo boa campanha.

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Fundado em 18 de janeiro de 2013, em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, o Barra Futebol Clube é conhecido como Pescador e tem como principal foco a formação de atletas. Mesmo com pouco mais de uma década de existência, o clube acumula participações relevantes no cenário estadual e nacional.

No futebol profissional, o Barra conquistou de forma invicta os títulos da Série C do Campeonato Catarinense, em 2015, e da Série B estadual, em 2021. A equipe passou a disputar a elite do futebol catarinense a partir de 2022 e alcançou as semifinais da competição em duas temporadas consecutivas, em 2023 e 2024. Em âmbito nacional, o clube estreou na Série D do Campeonato Brasileiro em 2024 e voltou a disputar a competição na temporada de 2025.

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O trabalho de formação de atletas é uma das principais marcas do clube. Nos últimos anos, atletas formados pelo clube também tiveram oportunidades no futebol europeu. O zagueiro Gabriel Jesús, revelação do Campeonato Catarinense de 2024, foi transferido para o Hoffenheim, da Alemanha.

Além do defensor, Bruno Ramos, Marquinho, Bruno Branco, Kauã Vinícius, Bruno Henrique e Krystian Cubas foram negociados com o Académico de Viseu, de Portugal.

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Nas categorias de base, o Barra foi campeão catarinense sub-17 e da Copa Santa Catarina da categoria em 2022, enquanto o time sub-20 foi vice-campeão estadual em 2024 e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025.

Barra é adversário do Corinthians na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Barra)

Técnico ex-Corinthians

O técnico do Barra é Bernardo Franco, de 39 anos. O profissional, inclusive, já passou pelo Corinthians como auxiliar técnico da equipe.

Na carreira, também teve passagens por Brusque, Botafogo-PB, Cuiabá, Atlético-MG e Athletico-PR. Além disso, integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-15, com a qual conquistou o título do Campeonato Sul-Americano da categoria.

Treinador foi campeão com a Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

Estádio e Centro de Treinamento

Localizada em Itajaí (SC), a Arena Barra FC é o estádio oficial do clube. O espaço conta com arquibancadas cobertas, camarotes com acesso por elevador, vestiários, além de área de grama sintética destinada ao aquecimento dos atletas. A estrutura também possui cabines de imprensa e iluminação para jogos noturnos.

O local é utilizado para partidas e atividades do clube e oferece estrutura para torcida, atletas, comissão técnica e estafe.

Para o jogo contra o Corinthians, no entanto, o Barra não atuará no estádio. A arena tem capacidade para 5.500 pessoas, número inferior ao exigido pela CBF para competições nacionais.

Arena Barra FC (Foto: Tiago Winter / Barra FC)

O Barra conta com um centro de treinamento voltado ao desenvolvimento de atletas da base ao profissional. A estrutura foi planejada para oferecer condições de trabalho em diferentes áreas, com foco no aprimoramento técnico, físico, cognitivo e educacional dos jogadores.

O CT do clube possui cinco campos de futebol. Dois deles têm gramado sintético em tamanho oficial com certificação FIFA Quality Pro, além de um campo sintético reduzido com a mesma certificação. O espaço também conta com dois campos de dimensões oficiais com gramado natural.

A estrutura inclui ainda um centro de performance com academia, sala de fisiologia, fisioterapia, consultórios médicos e de psicologia, além de áreas voltadas à nutrição esportiva. O local também dispõe de salas de reunião, vestiários para as equipes, espaço para comissões técnicas, lavanderia, rouparia, refeitório e auditório.

Nas categorias de base, os atletas contam com alojamento no próprio complexo, com quartos coletivos, banheiros privativos, ar-condicionado e áreas de convivência. O centro também possui espaços destinados a estudo, biblioteca e atendimento de profissionais como psicólogos e assistentes sociais, além de um prédio administrativo que reúne setores como jurídico, financeiro, marketing, comunicação e análise de mercado.