Com dois a menos, Corinthians segura o Palmeiras e dérbi fica no empate
Alviverde não conseguiu aproveitar a vantagem numérica, mas manteve liderança
Corinthians e Palmeiras ficaram no empate por 0 a 0 na noite deste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ficou toda a segunda etapa com um jogador a mais e, por boa parte do tempo, com dois homens de vantagem, mas não conseguiu furar a defesa do Timão.
Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança do torneio nacional, com 25 pontos: são oito vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 21 gols e sofreu 10.
O Corinthians, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, na 16ª posição, com 11 pontos, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time agora comandado por Fernando Diniz marcou oito gols e sofreu 11.
O JOGO
O dérbi começou quente, com jogadas duras nos primeiros minutos. Em dois lances no campo de ataque do Corinthians, após jogadores cercarem a arbitragem, o juiz Flávio Rodrigues de Souza (SP) chamou os capitães para pedir mais calma. De um lado, palmeirenses reclamavam de falta em Flaco; do outro, os mandantes cobravam a mesma infração em Breno Bidon.
Apesar do clima pegado, os primeiros 30 minutos tiveram poucas oportunidades claras de gol. Yuri Alberto teve uma chance importante ao receber passe em velocidade, mas não aproveitou: finalizou cruzado e mandou a bola para fora.
Aos 34, uma cena curiosa voltou a assombrar o Corinthians. Em uma dividida dentro da área, a arbitragem identificou que o volante André fez um gesto obsceno em direção ao adversário. Após recomendação do VAR, o jogador foi expulso.
Dois minutos depois, mesmo com um a menos, o Corinthians ainda criou boa oportunidade em cobrança de falta de Garro, seguida de cabeçada de Gabriel Paulista, que passou perto do gol.
SEGUNDO-TEMPO
A segunda etapa começou com o Corinthians criando a primeira chance antes mesmo de o relógio completar a primeira volta. Em contra-ataque, o atacante Kayke finalizou com perigo e obrigou Carlos Miguel a fazer importante defesa.
O Palmeiras respondeu aos três minutos. Após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Maurício finalizou, e Hugo Souza se esticou para espalmar.
A equipe alviverde voltou a assustar aos 20 minutos. Em bola alçada na área, Gabriel Paulista tentou afastar e acabou jogando contra o próprio gol, obrigando Hugo Souza a fazer outra grande defesa.
Aos 23 minutos, o Corinthians teve um novo prejuízo. Após falta no meio-campo, o árbitro apresentou o segundo cartão amarelo para Matheuzinho e expulsou o lateral. Flávio Rodrigues de Souza (SP) ainda foi ao VAR para revisar o lance, retirou o amarelo e aplicou o vermelho direto.
O Corinthians teve sua principal chance no jogo aos 29 minutos. Após erro no ataque palmeirense, Yuri Alberto saiu em disparada em direção ao gol, ficou cara a cara com o goleiro adversário, mas viu Carlos Miguel fazer grande defesa.
Com dois jogadores a mais, o Palmeiras passou a dominar a posse de bola e empilhar chances. Flaco López, dentro da área, foi o mais acionado e levou perigo em duas oportunidades.
A equipe ainda criou em cobranças de falta com Andreas Pereira e o próprio Flaco López, mas não conseguiu furar a defesa do Corinthians.
O que vem pela frente?
Agora, ambas as equipes voltam suas atenções para a segunda rodada da Libertadores. O Corinthians entra em campo na quarta-feira (15), às 21h30, na Neo Química Arena, contra o Santa Fé, da Colômbia. Já o Palmeiras recebe o Sporting Cristal, em casa, na quinta-feira (16).
✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 0x0 Palmeiras
Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 12 de abril, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: —
🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho, Raniele (COR); Marlon Freitas (PAL);
🟥 Cartões vermelhos: André, Matheuzinho (COR);
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa (CE)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro (Carillo); Kayke (Lingard) e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Luighi), Gustavo Gómez, Murilo e Khellven (Arthur); Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira, Mauricio (Felipe Anderson) e Allan; Ramón Sosa e Flaco López. (Técnico: João Martins)
