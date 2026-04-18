O técnico Fernando Diniz não escondeu a preocupação ao ver o Corinthians entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao empatar por 0 a 0 com o Vitória neste sábado (18).

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O Corinthians foi a 12 pontos em 12 partidas e aparece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma duas vitórias, seis empates e quatro derrotas, com saldo de -3, e segue pressionada na parte de baixo da classificação. Ao todo, são nove partidas do Timão sem vitória na competição.

— Isso é uma preocupação que todo mundo tem que ter: tirar o Corinthians rápido da zona de rebaixamento, mas andar para cima na tabela. Eu não posso falar para trás… tivemos um jogo atípico contra o Palmeiras, com a maior parte do tempo com um jogador a menos, e boa parte com dois a menos. Foi um resultado, pelas circunstâncias, ok em casa. E hoje é difícil jogar aqui no Barradão. Pela sequência de jogos que temos tido, eu optei por mexer menos na equipe, mas dar um conjunto. Mas o Vitória, neste momento da competição, é um dos melhores mandantes. Eles tinham cinco jogos e quatro vitórias. Tinham perdido só para o Flamengo — disse Fernando Diniz.

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Vitória e Corinthians fizeram uma partida sem grandes emoções e com poucas chances. Durante os 90 minutos, o confronto teve apenas uma finalização no alvo, em finalização de Zé Vitor, do time de Salvador.

Ao analisar o desempenho da equipe, Fernando Diniz destacou o tipo de gramado do estádio do Barradão, mas admitiu ter sido a pior partida do Corinthians sob seu comando.

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— É um jogo diferente, gramado alto, seco, não favorece jogo de construção, é mais rápido. No primeiro tempo, fomos pouco agressivos, conseguimos defender bem, mas com pouca circulação. No segundo tempo, com as trocas, o time foi melhorando, com um pouco mais de vitalidade, com drible. Poderíamos ter feito o gol. Mas acho que o resultado da partida reflete o que foi o jogo — comentou o treinador.

— Tecnicamente, sem dúvidas, foi a pior partida desde que assumi o time. Mas tínhamos uma certa probabilidade disso pelo número de jogos em sequência, pelo tipo de gramado e pelo momento que o Vitória vive. No segundo tempo, conseguimos ter um jogo que eu gostaria mais que o time fizesse. Mas era um jogo que, tecnicamente, foi abaixo, mas defensivamente foi muito bem. Temos que melhorar o repertório ofensivo em todas as partidas, inclusive essa contra o Vitória, já que vamos pegar times com o mesmo tipo de campo no Campeonato e na Libertadores. Precisamos produzir mais — completou.

Essa foi a quarta partida de Fernando Diniz no comando do Corinthians. Ao todo, o time venceu Platense e Santa Fe e empatou com Palmeiras e Vitória. Um dos destaques é o setor defensivo, ainda sem ser vazado com o treinador.

Diniz mostrou preocupação com Corinthians no Z4 (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

Calendário do Corinthians

Agora, o Corinthians entra em campo pela Copa do Brasil, quando enfrenta o Barra, no estádio da Ressacada, na terça-feira (21), às 21h30.

Barra x SCCP — 21/04, às 21:30 — Copa do Brasil SCCP x Vasco da Gama — 26/04, às 16:00 — Brasileirão SCCP x Peñarol — 30/04, às 21:00 — Libertadores Mirassol x SCCP — 03/05, às 20:30 — Brasileirão Santa Fe x SCCP — 06/05, às 21:30 — Libertadores SCCP x São Paulo — 10/05, às 18:30 — Brasileirão SCCP x Barra — 14/05, às 19:30 — Copa do Brasil

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