Diniz relaciona joia de 17 anos para Corinthians x Barra; veja lista completa

O técnico Fernando Diniz relacionou 24 jogadores para o confronto do Corinthians diante do Barra, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida acontece nesta terça-feira (21), às 21h30, na Ressacada, em Santa Catarina.

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A principal novidade na lista é a presença do goleiro Pietro Grecco, de 17 anos. O jovem passou por diversas categorias de base do clube antes de ser chamado para integrar o grupo principal e aparece entre os relacionados pela primeira vez em uma convocação oficial.

Em 2026, pelo sub-20, soma um jogo. A estreia aconteceu diante do Fortaleza, no dia 1º de abril, na derrota por 1 a 0. Na temporada de 2025, atuou 15 vezes pelo sub-17, enquanto em 2024 fez duas partidas pela mesma categoria. Já em 2023, integrou o elenco do sub-15.

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Apesar de ter levado 24 jogadores, o técnico Fernando Diniz terá de cortar um atleta do banco de reservas, já que só pode contar com 12 nomes entre os suplentes.

A lista de relacionados foi publicada pelo "ge".

Pietro Grecco está entre os relacionados no Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja abaixo a lista de relacionados no Corinthians

Goleiros: Kauê, Felipe Longo e Pietro; Laterais: Matheuzinho, Matheus Bidu, Angileri e Pedro Milans; Zagueiros: André Ramalho, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista; Meio-campistas: Raniele, Matheus Pereira, Allan, Garro, Breno Bidon, Zakaria Labyad, Carrillo e Dieguinho; Atacantes: Yuri Alberto, Pedro Raul, Vitinho, Jesse Lingard, Kaio César e Kayke;

Provável time

A expectativa é de que Fernando Diniz poupe os principais jogadores e utilize uma formação mista. Hugo Souza, com dores musculares, está fora. O volante André, gripado, completa a lista de desfalques. A dupla sequer viajou.

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Assim, o provável time do Corinthians é formado por: Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri (Bidu); Allan, Matheus Pereira e Lingard; Dieguinho, Kayke e Pedro Raul.

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