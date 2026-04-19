O trabalho do técnico Fernando Diniz vem recebendo elogios no Corinthians pelo desempenho e pela adaptação do elenco, mas, com o resultado diante do Vitória, o Timão foi "obrigado" a acender o sinal de alerta com a presença na zona de rebaixamento.

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Desde que foi anunciado, Fernando Diniz comandou apenas dois jogos pelo Campeonato Brasileiro no Corinthians: os empates contra Palmeiras e Vitória, ambos sem gols. Esses resultados ampliam a sequência de nove partidas sem que o Corinthians conquiste os três pontos no Brasileirão.

O Corinthians soma, nos últimos nove jogos pelo Brasileirão, seis vitórias e três derrotas, desempenho que resulta em 22,2% de aproveitamento. Nesse recorte, a equipe marcou quatro gols e sofreu nove.

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Veja abaixo a sequência sem vitórias do Corinthians no Brasileirão

Cruzeiro 1x1 SCCP

SCCP 0x2 Coritiba

Santos 1x1 SCCP

Chapecoense 0x0 SCCP

SCCP 1x1 Flamengo

Fluminense 3x1 SCCP

SCCP 0x1 Internacional

SCCP 0x0 Palmeiras

Vitória 0x0 SCCP

Embora a chegada de Fernando Diniz tenha renovado o fôlego do elenco e trazido uma "cara nova" ao desempenho em campo, a preocupação no clube é inevitável. O saldo positivo nas ideias de jogo esbarra em uma herança pesada: a sequência de nove partidas sem vitória deixou o Corinthians sem nenhuma "gordura" no campeonato.

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Assim, o fôlego tático trazido pelo novo comandante acaba sendo asfixiado por uma tabela sem folga, onde a evolução do time, por mais visível que seja, torna-se secundária diante da urgência de somar pontos.

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Dentro da zona de rebaixamento, o Corinthians entra em um estágio da competição em que a margem para falhas individuais ou coletivas se torna praticamente nula. Episódios como o do clássico contra o Palmeiras, em que o time terminou com dois jogadores a menos por expulsões, são situações que o atual cenário da tabela já não permite.

O Timão terá o desafio de manter a competitividade mesmo em cenários adversos e gramados distantes do padrão que está acostumado, superando obstáculos que o próprio Fernando Diniz apontou como determinantes para o rendimento abaixo do esperado no Barradão.

— É um jogo diferente, gramado alto, seco, não favorece jogo de construção, é mais rápido. No primeiro tempo, fomos pouco agressivos, conseguimos defender bem, mas com pouca circulação. No segundo tempo, com as trocas, o time foi melhorando, com um pouco mais de vitalidade, com drible. Poderíamos ter feito o gol. Mas acho que o resultado da partida reflete o que foi o jogo — comentou o treinador.

Corinthians no Brasileirão:

12 jogos 2V - 6E - 4D 33.3% aproveitamento 8 gols 11 gols sofridos

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Corinthians nos últimos 9 jogos:

6E - 3D 22.2% aproveitamento 4 gols 9 gols sofridos

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Renato Alexandre/Agencia F8/Folhapress)

Corinthians na zona de rebaixamento

Na tabela do Brasileirão, o Corinthians aparece na 17ª colocação, caindo uma posição após a vitória do Cruzeiro. A equipe chegou a 12 pontos em 12 partidas e soma duas vitórias, seis empates e quatro derrotas, com saldo negativo de três gols.

— Isso é uma preocupação que todo mundo tem que ter: tirar o Corinthians rápido da zona de rebaixamento, mas andar para cima na tabela. Eu não posso falar para trás… tivemos um jogo atípico contra o Palmeiras, com a maior parte do tempo com um jogador a menos, e boa parte com dois a menos. Foi um resultado, pelas circunstâncias, ok em casa. E hoje é difícil jogar aqui no Barradão. Pela sequência de jogos que temos tido, eu optei por mexer menos na equipe, mas dar um conjunto. Mas o Vitória, neste momento da competição, é um dos melhores mandantes. Eles tinham cinco jogos e quatro vitórias. Tinham perdido só para o Flamengo — disse Fernando Diniz após o empate.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Vasco da Gama, em casa, pela 13ª rodada da competição, no domingo (26). Antes, entra em campo pela Copa do Brasil, quando enfrenta o Barra, no estádio da Ressacada, na terça-feira (21), às 21h30.

Barra x SCCP — 21/04, às 21:30 — Copa do Brasil SCCP x Vasco da Gama — 26/04, às 16:00 — Brasileirão SCCP x Peñarol — 30/04, às 21:00 — Libertadores Mirassol x SCCP — 03/05, às 20:30 — Brasileirão Santa Fe x SCCP — 06/05, às 21:30 — Libertadores SCCP x São Paulo — 10/05, às 18:30 — Brasileirão SCCP x Barra — 14/05, às 19:30 — Copa do Brasil

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