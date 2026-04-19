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Corinthians evolui com Diniz, mas herança empurra time para o Z4 e esgota margem de erro

Com apenas duas vitórias em 12 rodadas, Timão precisa de reação imediata para deixar a zona da degola

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 19/04/2026
09:15
Atualizado há 1 minutos
Corinthians vive momento delicado no Brasileirão (Foto: Renato Alexandre/Agencia F8/Folhapress)
imagem cameraCorinthians vive momento delicado no Brasileirão (Foto: Renato Alexandre/Agencia F8/Folhapress)
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O trabalho do técnico Fernando Diniz vem recebendo elogios no Corinthians pelo desempenho e pela adaptação do elenco, mas, com o resultado diante do Vitória, o Timão foi "obrigado" a acender o sinal de alerta com a presença na zona de rebaixamento.

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Desde que foi anunciado, Fernando Diniz comandou apenas dois jogos pelo Campeonato Brasileiro no Corinthians: os empates contra Palmeiras e Vitória, ambos sem gols. Esses resultados ampliam a sequência de nove partidas sem que o Corinthians conquiste os três pontos no Brasileirão.

O Corinthians soma, nos últimos nove jogos pelo Brasileirão, seis vitórias e três derrotas, desempenho que resulta em 22,2% de aproveitamento. Nesse recorte, a equipe marcou quatro gols e sofreu nove.

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Veja abaixo a sequência sem vitórias do Corinthians no Brasileirão

  • Cruzeiro 1x1 SCCP
  • SCCP 0x2 Coritiba
  • Santos 1x1 SCCP
  • Chapecoense 0x0 SCCP
  • SCCP 1x1 Flamengo
  • Fluminense 3x1 SCCP
  • SCCP 0x1 Internacional
  • SCCP 0x0 Palmeiras
  • Vitória 0x0 SCCP

Embora a chegada de Fernando Diniz tenha renovado o fôlego do elenco e trazido uma "cara nova" ao desempenho em campo, a preocupação no clube é inevitável. O saldo positivo nas ideias de jogo esbarra em uma herança pesada: a sequência de nove partidas sem vitória deixou o Corinthians sem nenhuma "gordura" no campeonato.

➡️ O olhar humano de Diniz: como a formação em psicologia pode ajudar o Corinthians

Assim, o fôlego tático trazido pelo novo comandante acaba sendo asfixiado por uma tabela sem folga, onde a evolução do time, por mais visível que seja, torna-se secundária diante da urgência de somar pontos.

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Dentro da zona de rebaixamento, o Corinthians entra em um estágio da competição em que a margem para falhas individuais ou coletivas se torna praticamente nula. Episódios como o do clássico contra o Palmeiras, em que o time terminou com dois jogadores a menos por expulsões, são situações que o atual cenário da tabela já não permite.

O Timão terá o desafio de manter a competitividade mesmo em cenários adversos e gramados distantes do padrão que está acostumado, superando obstáculos que o próprio Fernando Diniz apontou como determinantes para o rendimento abaixo do esperado no Barradão.

— É um jogo diferente, gramado alto, seco, não favorece jogo de construção, é mais rápido. No primeiro tempo, fomos pouco agressivos, conseguimos defender bem, mas com pouca circulação. No segundo tempo, com as trocas, o time foi melhorando, com um pouco mais de vitalidade, com drible. Poderíamos ter feito o gol. Mas acho que o resultado da partida reflete o que foi o jogo — comentou o treinador.

Corinthians no Brasileirão:

  1. 12 jogos
  2. 2V - 6E - 4D
  3. 33.3% aproveitamento
  4. 8 gols
  5. 11 gols sofridos

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Corinthians nos últimos 9 jogos:

  1. 6E - 3D
  2. 22.2% aproveitamento
  3. 4 gols
  4. 9 gols sofridos
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Renato Alexandre/Agencia F8/Folhapress)
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Renato Alexandre/Agencia F8/Folhapress)

Corinthians na zona de rebaixamento

Na tabela do Brasileirão, o Corinthians aparece na 17ª colocação, caindo uma posição após a vitória do Cruzeiro. A equipe chegou a 12 pontos em 12 partidas e soma duas vitórias, seis empates e quatro derrotas, com saldo negativo de três gols.

— Isso é uma preocupação que todo mundo tem que ter: tirar o Corinthians rápido da zona de rebaixamento, mas andar para cima na tabela. Eu não posso falar para trás… tivemos um jogo atípico contra o Palmeiras, com a maior parte do tempo com um jogador a menos, e boa parte com dois a menos. Foi um resultado, pelas circunstâncias, ok em casa. E hoje é difícil jogar aqui no Barradão. Pela sequência de jogos que temos tido, eu optei por mexer menos na equipe, mas dar um conjunto. Mas o Vitória, neste momento da competição, é um dos melhores mandantes. Eles tinham cinco jogos e quatro vitórias. Tinham perdido só para o Flamengo — disse Fernando Diniz após o empate. 

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Vasco da Gama, em casa, pela 13ª rodada da competição, no domingo (26). Antes, entra em campo pela Copa do Brasil, quando enfrenta o Barra, no estádio da Ressacada, na terça-feira (21), às 21h30.

  1. Barra x SCCP — 21/04, às 21:30 — Copa do Brasil
  2. SCCP x Vasco da Gama — 26/04, às 16:00 — Brasileirão
  3. SCCP x Peñarol — 30/04, às 21:00 — Libertadores
  4. Mirassol x SCCP — 03/05, às 20:30 — Brasileirão
  5. Santa Fe x SCCP — 06/05, às 21:30 — Libertadores
  6. SCCP x São Paulo — 10/05, às 18:30 — Brasileirão
  7. SCCP x Barra — 14/05, às 19:30 — Copa do Brasil

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