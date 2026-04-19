Corinthians paga parcela com CNRD e acordo com o Toluca; veja valores

O Corinthians informou que quitou, na última sexta-feira (17), a quarta parcela dos acordos firmados com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e com o Toluca, do México, referentes à contratação do atacante Pedro Raul.

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A diretoria destacou que o cumprimento dos compromissos faz parte da política de responsabilidade financeira e transparência na gestão, buscando manter a estabilidade administrativa dentro e fora de campo.

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A dívida total relacionada aos acordos supera R$ 76 milhões, envolvendo compromissos com clubes, jogadores e empresários. Na última parcela quitada com a CND, referente ao pagamento realizado na sexta-feira (17), o Corinthians desembolsou R$ 6,5 milhões.

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Já o valor envolvendo o atacante Pedro Raul gira em torno de R$ 3,5 milhões.

Veja abaixo a nota completa do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, cumprindo suas obrigações, pagou na última sexta-feira (17) as parcelas dos acordos firmados com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e com o Deportivo Toluca Fútbol Club referente à compra do atacante Pedro Raul.

O clube reforça o compromisso com a responsabilidade financeira e a transparência na gestão, buscando honrar integralmente todos os acordos firmados e garantir estabilidade administrativa para o desenvolvimento de suas atividades dentro e fora de campo.

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Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

Outros pagamentos de parcelas

Após atrasar duas parcelas, o Corinthians antecipou, em janeiro, o pagamento da terceira parte do acordo firmado na CNRD. Na ocasião, a medida foi interpretada como um gesto de boa-fé para tentar reverter sanções impostas ao clube.

Na decisão mais recente, o painel da CNRD condicionou a suspensão do transfer ban à comprovação de mudança de comportamento por parte do Corinthians. O órgão passou a exigir o pagamento rigorosamente em dia das parcelas para considerar a flexibilização da punição.

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