Sevilla x Valencia: odds, horário e onde assistir hoje

Sevilla e Valencia se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 5ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto terá transmissão do Disney + e Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Sevilla vem de empate fora de casa contra o Espanyol por 1 a 1, pela 4ª rodada da La Liga. Já o Valencia vem de derrota em casa por 5 a 0 para o Barcelona e amarga a última posição do campeonato.

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Onde assistir a Sevilla x Valencia ao vivo

A partida terá transmissão garantida para todo o Brasil por plataformas de streaming.

Retrospecto e momento atual das equipes

Apesar de a performance recente do Valencia na La Liga figurar como superior à do Sevilla em alguns recortes gerais, o desempenho do Sevilla nos últimos 5 jogos é melhor do que o do rival.

O momento do Sevilla: O time da casa vem de um empate em seu último compromisso e conta com um ataque regular, conseguindo balançar as redes em seus últimos 7 jogos. Atuando em seus domínios, a equipe ostenta uma média de 1.32 gol marcado por partida. O momento do Valencia: A fase do time visitante é delicada: o Valencia não vence há 7 partidas no geral e acumula uma sequência de 3 derrotas consecutivas na La Liga — a última delas por um expressivo 5 a 0 contra o Barcelona. Quando joga fora de casa, a equipe registra uma média de 1.35 gol por jogo.

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Melhor palpite para Sevilla x Valencia

Embora o Valencia venha de uma sequência invicta no confronto direto e o Sevilla encare um jejum caseiro contra o rival, a forma recente do Sevilla nos últimos jogos é superior. Por isso, o melhor palpite é Sevilla vence.

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Confronto direto

O histórico entre os dois clubes é extremamente equilibrado, mas tem apontado ampla vantagem do Valencia nos encontros mais recentes:

Retrospecto recente: O Valencia não perde para o Sevilla há 5 jogos (em todas as competições e pela La Liga), somando 2 vitórias e 3 empates no período, enquanto o Sevilla venceu 0. Jejum em Sevilha: A última vitória do Sevilla em casa contra o Valencia foi no ano de 2021. Na temporada passada, o Valencia venceu em Sevilha por 0-2 e o duelo no seu mando terminou em 1-1. Histórico e placares: Em 68 jogos gerais, o Valencia venceu 28, o Sevilla ganhou 25 e houve 15 empates (saldo de 82-72 para o Valencia). Com mando do Sevilla (34 jogos), foram 16 vitórias da casa, 10 do visitante e 8 empates. O placar mais comum no duelo é o 1-1 (10 vezes). A média é de 1.4 gol por jogo (0.6 no 1º tempo), sendo 0.4 para o Sevilla e 1.0 para o Valencia. O vencedor do último confronto foi o Valencia, que triunfou por 2 gols de diferença.

Estatísticas de Gols e Odds para Apostas

Para o mercado de apostas, as estatísticas gerais do confronto direto e da temporada mostram os seguintes indicadores:

Efetividade do ataque: O Sevilla tem média de 1.32 gol em casa, enquanto o Valencia registra 1.35 fora. Nos duelos diretos, o número médio de gols no primeiro tempo fica em apenas 0.6.

Dinâmica da Partida e Intervalo

A vantagem no primeiro tempo tende ligeiramente para os mandantes: o Sevilla vence a primeira etapa e o intervalo em 25% de seus jogos, enquanto o Valencia lidera ao intervalo em 21% das partidas. Quando o Valencia sai perdendo por 1 a 0 jogando como visitante, a equipe reverte o placar para sair vitoriosa em apenas 15% das ocasiões. Já o Sevilla, quando começa em desvantagem em casa, consegue buscar a vitória em 27% dos casos.

Valencia ainda não venceu na LaLiga 2026/27 (Foto: Divulgação/Valencia)

Odds de palpite seguro de Sevilla X Valencia

Os nossos palpites seguros são Menos de 2.5 gols e Ambas marcam: Não.

Escalações prováveis

Sevilla

Técnico: Luis García

Fran González; Julio Díaz, Juan Iglesias, G. Suazo e Jon Guridi; Manu Bueno, R. Vargas e Peque Fernández; Marcão, Iker Muñoz e Isaac Romero.

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Valencia

Técnico: Carlos Corberán

S. Dimitrievski; Arnau Martínez, Pablo Maffeo, César Tárrega e H. Elliott; Pepelu, G. Rodríguez e Diego López; Copete, A. Danjuma e José Gayà.