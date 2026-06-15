Argentina x Argélia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Confira todas as informações sobre o duelo válido pela primeira rodada do Grupo J

Argentina e Argélia se enfrentam nesta terça-feira (16), às 22h (de Brasília), no Estádio Arrowhead, no Kansas, nos Estados Unidos. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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➡️ Argentina busca quebra de tabu em estreias na Copa do Mundo

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Ficha do jogo ARG ALG 1ª rodada Copa do Mundo 2026 Data e Hora 16/06/2026, 22h (de Brasília) Local Estádio Arrowhead, no Kansas (EUA) Árbitro Szymon Marciniak (POL) Assistentes Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Argentina inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 carregando o peso do favoritismo e a responsabilidade de defender o título conquistado em 2022. Atual campeã mundial, a seleção comandada por Lionel Scaloni chega embalada por uma campanha consistente nas Eliminatórias Sul-Americanas e mantém a espinha dorsal da equipe vencedora do Catar, liderada por Lionel Messi.

Já a Argélia retorna ao cenário mundial após uma longa ausência com a missão de desafiar as previsões. A seleção africana chega motivada por uma boa fase e aposta na combinação entre a experiência de Riyad Mahrez e o talento de uma nova geração de jogadores. Sob o comando de Vladimir Petković, os argelinos enxergam a estreia como uma oportunidade de mostrar força diante de uma das principais potências do futebol mundial.

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Tudo sobre Argentina x Argélia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 🆚 Argélia

Copa do Mundo 2026 – Grupo J

📆 Data e horário: terça-feira, 16 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Arrowhead, no Kansas, nos Estados Unidos

👁️ Onde assistir: CazéTV

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Argentina

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Nicolás Tagliafico (Facundo Medina); Enzo Fernández, Paredes, Mac Allister, Thiago Almada e Lionel Messi; Julián Álvarez.

Técnico: Lionel Scaloni.

🟢 Argélia

Luca Zidane, Achref Abada, Zineddine Belaid, Aissa Mandi e Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar e Ramiz Zerrouki; Riyad Mahrez, Amine Gouri e Mohamed Amine Amoura.

Técnico: Vladmir Petkovic.