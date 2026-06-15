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Argentina x Argélia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Confira todas as informações sobre o duelo válido pela primeira rodada do Grupo J

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 22:00
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Argentina e Argélia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo (Foto: Arte Lance!)
Argentina e Argélia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo (Foto: Arte Lance!)

Argentina e Argélia se enfrentam nesta terça-feira (16), às 22h (de Brasília), no Estádio Arrowhead, no Kansas, nos Estados Unidos. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    ARG
    ALG
    1ª rodada
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    16/06/2026, 22h (de Brasília)
    Local
    Estádio Arrowhead, no Kansas (EUA)
    Árbitro
    Szymon Marciniak (POL)
    Assistentes
    Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Argentina inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 carregando o peso do favoritismo e a responsabilidade de defender o título conquistado em 2022. Atual campeã mundial, a seleção comandada por Lionel Scaloni chega embalada por uma campanha consistente nas Eliminatórias Sul-Americanas e mantém a espinha dorsal da equipe vencedora do Catar, liderada por Lionel Messi.

    Já a Argélia retorna ao cenário mundial após uma longa ausência com a missão de desafiar as previsões. A seleção africana chega motivada por uma boa fase e aposta na combinação entre a experiência de Riyad Mahrez e o talento de uma nova geração de jogadores. Sob o comando de Vladimir Petković, os argelinos enxergam a estreia como uma oportunidade de mostrar força diante de uma das principais potências do futebol mundial.

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    Tudo sobre Argentina x Argélia (onde assistir, horário, escalações e local):

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Argentina 🆚 Argélia
    Copa do Mundo 2026 – Grupo J

    📆 Data e horário: terça-feira, 16 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Arrowhead, no Kansas, nos Estados Unidos
    👁️ Onde assistir: CazéTV

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Argentina
    Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Nicolás Tagliafico (Facundo Medina); Enzo Fernández, Paredes, Mac Allister, Thiago Almada e Lionel Messi; Julián Álvarez.
    Técnico: Lionel Scaloni.

    🟢 Argélia
    Luca Zidane, Achref Abada, Zineddine Belaid, Aissa Mandi e Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar e Ramiz Zerrouki; Riyad Mahrez, Amine Gouri e Mohamed Amine Amoura.
    Técnico: Vladmir Petkovic.

    Argentina e Argélia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo (Foto: Arte Lance!)
    Argentina e Argélia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo (Foto: Arte Lance!)
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