Argentina x Argélia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Confira todas as informações sobre o duelo válido pela primeira rodada do Grupo J
Argentina e Argélia se enfrentam nesta terça-feira (16), às 22h (de Brasília), no Estádio Arrowhead, no Kansas, nos Estados Unidos. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
➡️ Argentina busca quebra de tabu em estreias na Copa do Mundo
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Argentina inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 carregando o peso do favoritismo e a responsabilidade de defender o título conquistado em 2022. Atual campeã mundial, a seleção comandada por Lionel Scaloni chega embalada por uma campanha consistente nas Eliminatórias Sul-Americanas e mantém a espinha dorsal da equipe vencedora do Catar, liderada por Lionel Messi.
Já a Argélia retorna ao cenário mundial após uma longa ausência com a missão de desafiar as previsões. A seleção africana chega motivada por uma boa fase e aposta na combinação entre a experiência de Riyad Mahrez e o talento de uma nova geração de jogadores. Sob o comando de Vladimir Petković, os argelinos enxergam a estreia como uma oportunidade de mostrar força diante de uma das principais potências do futebol mundial.
⚽🤑MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Argentina x Argélia @1.60
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre Argentina x Argélia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Argentina 🆚 Argélia
Copa do Mundo 2026 – Grupo J
📆 Data e horário: terça-feira, 16 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Arrowhead, no Kansas, nos Estados Unidos
👁️ Onde assistir: CazéTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Argentina
Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Nicolás Tagliafico (Facundo Medina); Enzo Fernández, Paredes, Mac Allister, Thiago Almada e Lionel Messi; Julián Álvarez.
Técnico: Lionel Scaloni.
🟢 Argélia
Luca Zidane, Achref Abada, Zineddine Belaid, Aissa Mandi e Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar e Ramiz Zerrouki; Riyad Mahrez, Amine Gouri e Mohamed Amine Amoura.
Técnico: Vladmir Petkovic.