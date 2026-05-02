Al Nassr x Al Qadsiah: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Campeonato Saudita

Al Nassr e Al Qadsiah se enfrentam neste domingo (3), às 14h45 (de Brasília), no Prince Mohamed bin Fahd Stadium, em Dammam (ARA), pela 31ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube).

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Cada vez mais próximo do título, Al-Nassr segue isolado na liderança da Saudi Pro League e mantém uma impressionante sequência de 20 vitórias consecutivas. A equipe soma 26 vitórias, um empate e três derrotas na temporada. Fora de casa, o time também impressiona, com dez vitórias seguidas, e está invicto há 16 jogos de liga.

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Ficha do jogo NAS QAD 31ª rodada Campeonato Saudita Data e Hora domingo, 3 de maio de 2026, às 14h45 (de Brasília) Local Prince Mohamed bin Fahd Stadium, em Dammam (ARA) Árbitro Onde assistir

O Al Qadsiah, por sua vez, tem sido uma das equipes mais consistentes da liga, especialmente em casa, onde está invicto há 20 partidas. A vitória por 4 a 0 sobre o Al Riyadh mostrou seu poder ofensivo. A invencibilidade como mandante será posta à prova diante do ataque implacável do líder, em um duelo que coloca frente a frente duas das equipes mais em forma da competição.

Tudo sobre Al Nassr x Al Qadsiah (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al Nassr 🆚 Al Qadsiah

31ª rodada – Campeonato Saudita

📆 Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Prince Mohamed bin Fahd Stadium, em Dammam (ARA)

👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🟡 Al Nassr (Técnico: Stefano Pioli)

Al-Aqidi; Al-Ghannam, Íñigo Martínez, Al-Amri, Ayman Yahya; M. Brozović, A. Al-Khaibari; Ângelo, João Félix, K. Coman; Cristiano Ronaldo.

🔴⚪ Al Qadsiah (Técnico: Brendan Rodgers)

Casteels; Nacho, Jehad Thakri, Álvarez, Mohammed Aboulshamat; Hazzazi, Julian Weigl, Bonsu; Nández, Quiñones; Retegui.

Al Nassr x Al Qadsiah pelo Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

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