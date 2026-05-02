Corinthians ganha destaque global com técnica no top 20 mundial; veja ranking
Emily Lima tem como destaques estilo ofensivo e gestão de grupo
A técnica Emily Lima, do Corinthians, aparece entre os 20 melhores treinadores de clubes do futebol feminino na atualidade. A lista foi divulgada pela "ESPN" no dia 29 de abril.
Relacionadas
Belén Aquino, a uruguaia que conquistou a Fiel, é titular pela primeira vez com Emily Lima
Futebol Feminino04/04/2026
- Futebol Feminino
Corinthians vence Grêmio e lidera o Brasileirão Feminino
Futebol Feminino01/05/2026
- Futebol Feminino
Chuva castiga gramado em Grêmio x Corinthians e gera críticas das jogadoras: ‘Bem difícil’
Futebol Feminino01/05/2026
A comandante alvinegra ocupa a 19ª posição, em uma relação que considera profissionais em atividade e leva em conta critérios como estilo de jogo, gestão de grupo, histórico de resultados e capacidade de inovação.
No caso de Emily Lima, o levantamento destaca a experiência acumulada em clubes e seleções, além de uma proposta de jogo baseada na posse de bola e na intensidade ofensiva. A treinadora assumiu o cargo após a saída de Lucas Piccinato e soma sete jogos à frente das Brabas, com seis vitórias e uma derrota.
O texto aponta que, mesmo diante de períodos de instabilidade, há adesão do elenco às ideias da treinadora, algo observado ao longo de sua trajetória. A passagem pela Seleção Brasileira e trabalhos em diferentes contextos reforçam o perfil da técnica.
Como funciona o ranking
O levantamento foi construído a partir de uma pré-lista com cerca de 50 nomes e contou com a participação de agentes, dirigentes, analistas e profissionais do futebol ao redor do mundo, além de dados de plataformas especializadas. Cada treinador recebeu notas de 1 a 10 em quatro categorias, com peso igual, resultando na pontuação final.
A lista ainda reúne nomes de diferentes perfis, desde treinadores com títulos relevantes em competições internacionais até profissionais em ascensão no cenário global. No topo do ranking aparece o espanhol Jonatan Giráldez, atualmente no Lyon, seguido por Sonia Bompastor, do Chelsea.
➡️ Corinthians vence Grêmio e lidera o Brasileirão Feminino
Top 20 treinadores do futebol feminino
- Jonatan Giráldez – OL Lyonnes
- Sonia Bompastor – Chelsea
- Renee Slegers – Arsenal
- Juan Carlos Amorós – Gotham FC
- Andrée Jeglertz – Manchester City
- Pere Romeu – Barcelona
- Alex Straus – Angel City FC
- Seb Hines – Orlando Pride
- Stephan Lerch – VfL Wolfsburg
- Laura Harvey – Seattle Reign
- Jonas Eidevall – San Diego Wave
- Adrian Gonzalez – Washington Spirit
- Nick Cushing – Denver Summit
- Bev Yanez – Racing Louisville
- Gareth Taylor – Liverpool
- Patrice Lair – Toluca
- Martin Ho – Tottenham Hotspur
- Mak Lind – North Carolina Courage
- Emily Lima – Corinthians
- Michael Matricciani – Melbourne City
