menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Feminino

Corinthians ganha destaque global com técnica no top 20 mundial; veja ranking

Emily Lima tem como destaques estilo ofensivo e gestão de grupo

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 02/05/2026
12:45
Atualizado há 3 minutos
Emily Lima, treinadora do Corinthians, aparece em lista de 20 melhores técnicos do futebol feminino mundial. (Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)
imagem cameraEmily Lima, treinadora do Corinthians, aparece em lista de 20 melhores técnicos do futebol feminino mundial. (Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A técnica Emily Lima, do Corinthians, aparece entre os 20 melhores treinadores de clubes do futebol feminino na atualidade. A lista foi divulgada pela "ESPN" no dia 29 de abril.

continua após a publicidade

Relacionadas

A comandante alvinegra ocupa a 19ª posição, em uma relação que considera profissionais em atividade e leva em conta critérios como estilo de jogo, gestão de grupo, histórico de resultados e capacidade de inovação.

No caso de Emily Lima, o levantamento destaca a experiência acumulada em clubes e seleções, além de uma proposta de jogo baseada na posse de bola e na intensidade ofensiva. A treinadora assumiu o cargo após a saída de Lucas Piccinato e soma sete jogos à frente das Brabas, com seis vitórias e uma derrota.

continua após a publicidade

O texto aponta que, mesmo diante de períodos de instabilidade, há adesão do elenco às ideias da treinadora, algo observado ao longo de sua trajetória. A passagem pela Seleção Brasileira e trabalhos em diferentes contextos reforçam o perfil da técnica.

continua após a publicidade

Como funciona o ranking

O levantamento foi construído a partir de uma pré-lista com cerca de 50 nomes e contou com a participação de agentes, dirigentes, analistas e profissionais do futebol ao redor do mundo, além de dados de plataformas especializadas. Cada treinador recebeu notas de 1 a 10 em quatro categorias, com peso igual, resultando na pontuação final.

A lista ainda reúne nomes de diferentes perfis, desde treinadores com títulos relevantes em competições internacionais até profissionais em ascensão no cenário global. No topo do ranking aparece o espanhol Jonatan Giráldez, atualmente no Lyon, seguido por Sonia Bompastor, do Chelsea.

Top 20 treinadores do futebol feminino

  1. Jonatan Giráldez – OL Lyonnes
  2. Sonia Bompastor – Chelsea
  3. Renee Slegers – Arsenal
  4. Juan Carlos Amorós – Gotham FC
  5. Andrée Jeglertz – Manchester City
  6. Pere Romeu – Barcelona
  7. Alex Straus – Angel City FC
  8. Seb Hines – Orlando Pride
  9. Stephan Lerch – VfL Wolfsburg
  10. Laura Harvey – Seattle Reign
  11. Jonas Eidevall – San Diego Wave
  12. Adrian Gonzalez – Washington Spirit
  13. Nick Cushing – Denver Summit
  14. Bev Yanez – Racing Louisville
  15. Gareth Taylor – Liverpool
  16. Patrice Lair – Toluca
  17. Martin Ho – Tottenham Hotspur
  18. Mak Lind – North Carolina Courage
  19. Emily Lima – Corinthians
  20. Michael Matricciani – Melbourne City
Emily Lima comanda treino do Corinthians. (Agência Corinthians)
circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias