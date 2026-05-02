Europeus reagem a atuação de Igor Thiago em Brentford x West Ham: 'Fantástico'

O atacante Igor Thiago voltou a ser destaque de uma partida do Brentford, da Inglaterra, nesta temporada. Desta vez, o brasileiro marcou o segundo gol da vitória da equipe sobre o West Ham por 3 a 0, pela 35ª rodada da Premier League.

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O gol do camisa 9 aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 54 minutos quando Igor Thiago teve um pênalti para cobrar. Com muita qualidade, o atacante deslocou o goleiro Mads Hermansen para marcar.

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Nas redes sociais, torcedores europeus destacaram o gol do brasileiro. Com o feito na partida contra o West Ham, Igor Thiago alcançou a marca de 22 gols na temporada da Premier League. Ele é o vice-artilheiro da competição, estando atrás apenas de Erling Haaland.

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Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Igor Thiago tem sido fantástico nesta temporada".

Tradução: "Igor Thiago agora marcou 25 gols pelo Brentford nesta temporada".

Tradução: "Igor Thiago. 22 gols na Premier League".

Tradução: "Igor Thiago alcançar 22 gols nesta temporada é impressionante.

As Abelhas assumindo o controle contra o West Ham. Ótimo trabalho do Brentford!".

Igor Thiago comemorando seu 20º gol na Premier League (Foto: Reprodução/X)

Carreira de Igor Thiago

Aos 24 anos, Igor Thiago vive o melhor momento da carreira em 2026. No Brentford desde 2024, a atual temporada tem sido um momento de afirmação do brasileiro no futebol europeu. Ao todo, foram 37 jogos disputados com a equipe inglesa, tendo marcado 25 gols e dado uma assistência.

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Os números de destaque o crendeciaram para a Seleção Brasileira. Na última convocação do técnico Carlo Ancelotti, o jogador esteve na lista dos selecionados e chegou a entrar em campo e marcar um gol na vitória sobre a Cróacia, por 3 a 1, no último de 31 de março.

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O momento e a atuação sob o comando do treinador italiano faz o camisa 9 do Brentford ser um dos atacantes cotados para representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. A convocação final da Seleção Brasileira para o Mundial será revelada no próximo dia 18 de maio.