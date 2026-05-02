Alô, Ancelotti: veja gol de Igor Thiago na Premier League
Atacante chegou aos 22 gols no Campeonato Inglês
Sensação na Premier League, o Brentford alcançou uma grande vitória neste sábado (2). A equipe, que não triunfava desde o dia 28 de fevereiro, espantou a má fase e superou o West Ham na 35ª rodada do Campeonato Inglês. Com gol de Igor Thiago selando a conquista dos três pontos, o time subiu para a 6ª posição e se aproximou da classificação para competições europeias.
Relacionadas
Europeus reagem a atuação de Igor Thiago em Brentford x West Ham: ‘Fantástico’
Fora de Campo02/05/2026
Corinthians ganha destaque global com técnica no top 20 mundial; veja ranking
Futebol Feminino02/05/2026
João Pedro, atacante da Seleção, entra na mira do Barcelona, segundo jornal
Futebol Internacional02/05/2026
Veja o gol de Igor Thiago
O primeiro gol do confronto saiu aos 15 minutos, quando Mavropanos foi o vilão da própria equipe. Após um cruzamento, a bola pipocou na área, e o defensor tentou afastá-la, mas acabou empurrando para o próprio gol.
Na segunda etapa, após grande tensão no placar, Igor Thiago foi o protagonista. O Brentford avançou pelo lado direito com Outtara. No mano a mano, o atacante venceu na corrida e sofreu a falta de Diouf dentro da área. O pênalti foi assinalado, e Igor Thiago foi para a cobrança. O brasileiro não decepcionou e anotou mais um gol na temporada, chegando aos 22 na Premier League. Veja o gol.
Na reta final, o Brentford voltou ao ataque. A equipe aproveitou a vantagem numérica e subiu ao ataque. Sem encontrar dificuldades, o time construiu mais uma jogada ofensiva. Damsgaard recebeu a bola na área e, com tranquilidade, chutou rasteiro e colocado, marcando o terceiro da partida.
Carreira de Igor Thiago
Os números de destaque o credenciaram para a Seleção Brasileira. Na última convocação do técnico Carlo Ancelotti, o jogador esteve na lista dos selecionados e chegou a entrar em campo e marcar um gol na vitória sobre a Croácia, por 3 a 1, no dia 31 de março.
O momento e a atuação sob o comando do treinador italiano fazem o camisa 9 do Brentford ser um dos atacantes cotados para representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. A convocação final da Seleção Brasileira para o Mundial será revelada no próximo dia 18 de maio.
