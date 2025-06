Agenda do Mundial de Clubes: veja todos os jogos e horários da 1ª fase

O Mundial de Clubes começa neste sábado nos Estados Unidos. O Lance! preparou um guia com todos os jogos e horários da primeira fase, que vai até o dia 26 de junho. O mata-mata do torneio inédito criado pela Fifa está previsto para começar dia 28 do mesmo mês. Já a grande final será no dia 13 de julho. Confira a agenda do Mundial de Clubes e saiba quais são os jogos de hoje!

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Agenda de jogos da 1ª fase do Mundial de Clubes

⚽ RODADA 01

📅 Sábado – 14/06

Al-Ahly x Inter Miami – 21:00 | CazéTV, Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

📅 Domingo – 15/06

Bayern x Auckland – 13:00 | DAZN, CazéTV

PSG x Atl. Madrid – 16:00 | CazéTV, Sportv

Palmeiras x Porto – 19:00 | CazéTV, Sportv

Botafogo x Seattle – 23:00 | DAZN, CazéTV

➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

📅 Segunda – 16/06

Chelsea x LAFC – 16:00 | CazéTV, Sportv

Boca Jrs x Benfica – 19:00 | CazéTV, Sportv

Flamengo x Espérance – 22:00 | CazéTV, Sportv

📅 Terça – 17/06

Fluminense x Dortmund – 13:00 | DAZN, CazéTV

River x Urawa Reds – 16:00 | DAZN, CazéTV

Ulsan HD FC x Mamelodi – 19:00 | DAZN, CazéTV

Monterrey x Inter – 22:00 | CazéTV, Sportv

📅 Quarta – 18/06

Man. City x Wydad AC – 13:00 | DAZN, CazéTV

Real Madrid x Al-Hilal – 16:00 | CazéTV, Sportv

Pachuca x Salzburg – 19:00 | CazéTV, Sportv

Al-Ain x Juventus – 22:00 | CazéTV, Sportv

⚽RODADA 02

📅 Quinta – 19/06

Palmeiras x Al-Ahly – 13:00 | CazéTV, Sportv

Inter Miami x Porto – 16:00 | CazéTV, Sportv

Seattle x Atl. Madrid – 19:00 | DAZN, Sportv

PSG x Botafogo – 22:00 | CazéTV, Sportv

📅 Sexta – 20/06

Benfica x Auckland – 13:00 | DAZN, CazéTV

Flamengo x Chelsea – 16:00 | CazéTV, BEA

LAFC x Espérance – 19:00 | CazéTV, Sportv

Bayern x Boca Jrs – 22:00 | CazéTV, Sportv

📅 Sábado – 21/06

Dortmund x Fluminense – 13:00 | DAZN, Sportv

Inter x Urawa Reds – 16:00 | DAZN, CazéTV

Fluminense x Ulsan HD FC – 19:00 | CazéTV, Sportv

River x Monterrey – 22:00 | CazéTV, Sportv

📅 Domingo – 22/06

Juventus x Wydad AC – 13:00 | DAZN, CazéTV

Real Madrid x Pachuca – 16:00 | CazéTV, Sportv

RB Salzburg x Man. City – 19:00 | CazéTV, Sportv

Man. City x Al-Ain – 22:00 | CazéTV, Sportv

⚽ RODADA 03

📅 Domingo – 23/06

Atl. Madrid x Botafogo – 16:00 | DAZN, CazéTV

Seattle x PSG – 19:00 | CazéTV, Sportv

Inter Miami x Palmeiras – 22:00 | CazéTV, Sportv

📅 Segunda – 24/06

Porto x Al-Ahly – 13:00 | DAZN, Sportv

Auckland x Boca Jrs – 16:00 | CazéTV, Sportv

Benfica x Bayern – 19:00 | CazéTV, Sportv

Espérance x Chelsea – 22:00 | CazéTV, Sportv

📅 Terça – 25/06

LAFC x Flamengo – 13:00 | DAZN, CazéTV

Dortmund x Ulsan HD FC – 16:00 | CazéTV, Sportv

Mamelodi x Fluminense – 19:00 | CazéTV, Sportv

Inter x River – 22:00 | CazéTV, Sportv

📅 Quarta – 26/06

Urawa Reds x Monterrey – 13:00 | DAZN, Sportv

Juventus x Man. City – 16:00 | CazéTV, Sportv

Wydad AC x Al-Ain – 19:00 | CazéTV, Sportv

RB Salzburg x Real Madrid – 22:00 | CazéTV, Sportv

➡️Qual é o ‘grupo da morte’ do Mundial de Clubes 2025? Veja ranking

Grupos do Mundial de Clubes

Grupos e agenda do Mundial de Clubes (Foto: Arte ChatGPT)

Lance! nos Estados Unidos: conheça os quatro repórteres

O Mundial de Clubes começará oficialmente neste sábado, mas no Lance! o pontapé inicial já foi dado. Quatro repórteres foram enviados aos Estados Unidos na última semana para as coberturas de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, clubes brasileiros que buscarão o título no torneio inédito da Fifa.

continua após a publicidade

No comando da cobertura de Palmeiras, teremos Vitor Palhares. Para Botafogo, Marcio Dolzan será o responsável pelo noticiário diário. Já o Flamengo terá Lucas Bayer por dentro de todas as informações. Única mulher entre os repórteres, Sharon Prais ficará com Fluminense. Saiba mais detalhes!