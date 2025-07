Cruzeiro x CRB: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cruzeiro e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O confronto, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, terá transmissão da Prime Vídeo. ➡️Clique aqui para assistir.

O Cruzeiro teve uma atuação dominante na terceira fase da Copa do Brasil e garantiu a classificação com tranquilidade. A equipe celeste superou o Vila Nova com placares expressivos nas duas partidas: venceu por 2 a 0 no Mineirão e aplicou 3 a 0 no Serra Dourada, fechando o confronto com um agregado de 5 a 0.

Já o CRB protagonizou uma das classificações mais emocionantes da terceira fase. Após empatar por 1 a 1 com o Santos na Vila Belmiro, o clube alagoano segurou o empate sem gols no tempo regulamentar da volta, no Rei Pelé, e levou a decisão para os pênaltis. Com boa atuação do goleiro e precisão nas cobranças, o CRB venceu por 5 a 4 nas penalidades e eliminou o Peixe de Neymar, avançando às oitavas de final com garra e espírito de superação.

Histórico do confronto

Cruzeiro e CRB já se enfrentaram 13 vezes ao longo da história, com vantagem para a equipe mineira, que soma seis vitórias, contra duas do time alagoano, além de cinco empates. Curiosamente, o retrospecto como mandante favorece o CRB: em cinco partidas disputadas em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu apenas uma, enquanto os alagoanos triunfaram em duas oportunidades e arrancaram dois empates.

Por outro lado, quando o duelo acontece em Maceió, o domínio é cruzeirense. Em oito confrontos realizados com mando do CRB, o time celeste venceu cinco e empatou três, mantendo-se invicto fora de casa no histórico do confronto. O desequilíbrio nos desempenhos como visitante e mandante é um dos elementos que marcam esse duelo interestadual.

Torcida do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x CRB

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x CRB

Copa do Brasil

📆 Data e horário: quarta-feira (30), às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Cássio; William, Jonathan Jesus (Fabrício Bruno), Lucas Villalba e Kaiki; Walace (Lucas Romero), Lucas Silva e Christian (Eduardo); Matheus Pereira, Marquinhos (Wanderson) e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Alemão e Léo Campos; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Pottker e Douglas Baggio (Herculano).Técnico: Eduardo Barroca.