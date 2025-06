Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são: a partida de abertura do Mundial de Clubes, os jogos das Séries B, C e D do Brasileirão, Copa Ouro da Concacaf, Campeonato Uruguaio, Eurocopa Sub-21, MLS, NWSL entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 14 de junho de 2025)

Mundial de Clubes

Al Ahly x Inter Miami – 21h – DAZN, Sportv e CazéTV

Jogos de hoje: o Inter Miami estreia no Mundial de Clubes enfrentando o Al Ahly no grupo A (Foto: Isaiah Vazquez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Brasileirão Série B

CRB x Goiás – 16h – Rede TV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Athletico-PR x Remo – 18h30 – Disney+

Athletic x Operário – 20h30 – Disney+

Brasileirão Série C

Ituano x São Bernardo – 17h – Nosso Futebol+

Ponte Preta x ABC – 17h – DAZN e Nosso Futebol (PPV e YouTube)

Anápolis x Retrô – 19h30 – Nosso Futebol+

Botafogo-PB x Caxias – 19h30 – Nosso Futebol+

Brasileirão Série D

Mixto x Goiânia – 18h – TV Mixto (YouTube)

Brasileirão Feminino

Real Brasília (F) x Grêmio (F) – 11h – Sportv

Juventude (F) x São Paulo (F) – 14h – TV Brasil

Cruzeiro (F) x Sport (F) – 15h – Sportv

Ferroviária (F) x RB Bragantino (F) – 17h – Sportv

Flamengo (F) x América-MG (F) – 17h – TV Brasil

Copa Ouro da Concacaf

México x República Dominicana – 23h15 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Uruguaio

Miramar Misiones x Juventud – 11h – Disney+

Boston River x Danubio – 14h30 – Disney+

Racing-URU x Nacional-URU – 17h30 – Disney+

Defensor Sporting x Liverpool-URU – 20h – Disney+

Eurocopa Sub-21

Espanha sub-21 x Romênia sub-21 – 13h – UEFA.tv

Eslováquia sub-21 x Itália sub-21 – 16h – UEFA.tv

França sub-21 x Geórgia sub-21 – 16h – UEFA.tv

Portugal sub-21 x Polônia sub-21 – 16h – UEFA.tv

Copa Paulista

Santo André x Portuguesa Santista – 15h – Paulistão (YouTube)

Comercial x Francana – 15h – Paulistão (YouTube)

Rio Branco x Primavera – 15h – Paulistão (YouTube)

Grêmio Prudente x Monte Azul – 17h – Paulistão (YouTube)

União São João x Itapirense – 17h – Paulistão (YouTube)

MLS

St. Louis City x Los Angeles Galaxy – 17h30 – Apple TV+

Columbus Crew x Vancouver Whitecaps – 20h30 – Apple TV+

New England Revolution x FC Cincinnati – 20h30 – Apple TV+

Philadelphia Union x Charlotte FC – 20h30 – Apple TV+

Austin FC x New York Red Bulls – 21h30 – Apple TV+

Chicago Fire x Nashville SC – 21h30 – Apple TV+

Houston Dynamo x CF Montréal – 21h30 – Apple TV+

Minnesota United x San Diego FC – 21h30 – Apple TV+

Sporting Kansas City x FC Dallas – 21h30 – Apple TV+

Colorado Rapids x Orlando City – 22h30 – Apple TV+

Real Salt Lake x DC United – 22h30 – Apple TV+

NWSL (Liga feminina dos EUA)

Kansas City Current (F) x Racing Louisville (F) – 20h30 – Canal GOAT

Campeonato Carioca Série A2

Bangu x Americano – 14h45 – TV Alerj

Brasileirão Série B Sub-20 (Final)

Avaí sub-20 x Vitória sub-20 – 15h – Avaí Play (YouTube)

