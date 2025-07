Manchester United e Bournemouth se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 22h30 (de Brasília), no Soldier Field, em Chicago, Illinois (EUA), pela segunda rodada da Premier League Summer Series, torneio de verão disputado por clubes do futebol inglês. O duelo terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

Na estreia, as duas equipes venceram seus compromissos. Os Red Devils venceram o West Ham por 2 a 1, com direito a doblete de Bruno Fernandes, enquanto os Cherries superaram o Everton por 3 a 0, com gols de Billing, Ouattara e Adu-Adjei, e lideram o torneio. Esta é a segunda edição da competição; em 2023, a inaugural terminou com título do Chelsea.

2ª rodada Premier League Summer Series

Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Bournemouth (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United x Bournemouth

Segunda rodada - Fase de grupos - Premier League Summer Series

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho de 2025, às 22h30 (de Brasília)

📍 Local: Soldier Field, em Chicago, Illinois (EUA)

📺 Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🟡 Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

Altay Bayindir; Leny Yoro, Harry Maguire e Ayden Heaven; Diogo Dalot, Casemiro, Mason Mount e Luke Shaw; Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund e Matheus Cunha



🔴⚫ Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Djordje Petrovic; Julián Araujo, Illia Zabarnyi, Marcos Senesi e Adrien Truffert; Philip Billing, Alex Scott e David Brooks; Antoine Semenyo, Evanilson e Dango Ouattara

