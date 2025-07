Pachuca e San Diego se enfrentam na madrugada de terça para quarta-feira (30), à 0h (de Brasília), no Snapdragon Stadium, em San Diego, Califórnia (EUA), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Leagues Cup. O confronto terá transmissão da Apple TV+.

O Pachuca, após ser eliminado do Mundial de Clubes ainda na fase inicial, está invicto no Apertura, turno inicial da Liga MX. São três vitórias em três jogos, incluindo o triunfo do último final de semana por 1 a 0 sobre o Mazatlán. Já os estadunidenses lideram a Conferência Oeste da MLS, com 46 pontos em 25 jogos, e encaminharam o favoritismo no mata-mata da competição.

Ficha do jogo PAC SDI Leagues Cup 1ª rodada - Fase de grupos Data e Hora Quarta-feira, 30 de julho de 2025, à 0h (horário de Brasília) Local Snapdragon Stadium, em San Diego, Califórnia (EUA) Árbitro Onde assistir Apple TV+

Na Leagues Cup, disputada apenas entre clubes do México e dos Estados Unidos, cada equipe tem três compromissos, todos contra times do outro país. Os quatro melhores de cada nação avançam ao mata-mata para disputar as quartas de final. Os três melhores colocados garantem vaga direta na Concachampions, a Champions League da Concacaf.

Tudo sobre o jogo entre Pachuca e San Diego (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Pachuca x San Diego

1ª rodada - Fase de liga - Leagues Cup

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho de 2025, à 0h (horário de Brasília)

📍 Local: Snapdragon Stadium, em San Diego, Califórnia (EUA)

📺 Onde assistir: Apple TV+ (serviço de streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚫ Pachuca (Técnico: Jaime Lozano)

Carlos Moreno; Luis Rodríguez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto e Daniel Aceves; Pedro Pedraza e Elías Montiel; Alexei Dominguez, Alan Bautista e Luis Quiñones; Jhonder Cádiz



⚫🔵 San Diego (Técnico: Mikey Varas)

Carlos dos Santos; Oscar Verhoeven, Paddy McNair, Ian Pilcher e Lucas Bombino; Onni Valakari, Aníbal Godoy e Jeppe Tverskov; Anders Dreyer, Tomás Ángel Gutiérrez e Hirving Lozano

