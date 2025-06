O Grupo E do Mundial de Clubes 2025 reúne quatro equipes com histórias distintas e em momentos diferentes nas suas temporadas. Inter de Milão, da Itália, o River Plate, da Argentina, o Monterrey, do México, e o Urawa Reds, do Japão. A equipe italiana chega como favorita ao primeiro lugar e os demais integrantes do grupo lutam pela segunda vaga no mata-mata de Mundial de Clubes.

Inter de Milão

A Inter de Milão chega como favorita à classificação pelo Grupo E do Mundial de Clubes. Com um elenco estrelado, o time italiano entra na competição com o objetivo de avançar às fases finais do torneio e, talvez, conquistar o título inédito.

Time da Inter de Milão antes de partida pela Champions League (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Apesar dos craques no elenco, a Inter de Milão chega ao Mundial em baixa. Na temporada 2024/25, a equipe italiana não conseguiu grandes resultados nas competições que disputou. Chegou à final da Liga dos Campeões e foi goleada por 5 a 0 na decisão do título.

Além disso, a derrota histórica acelerou a saída de Simone Inzaghi do comando da Internazionale. O italiano estará na Copa do Mundo de Clubes comandando o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Nesta segunda-feira (9), a Inter de Milão anunciou que Cristian Chivu será o substituto de Inzaghi à frente da equipe e sua estreia oficial acontecerá no Mundial de Clubes.

Em 2025, a Inter de Milão entrou em campo 35 vezes e conquistou 20 vitórias. Além disso, o clube italiano teve oito empates e sete derrotas, atingindo um aproveitamento de 64,8%. Foram 65 gols marcados e 42 sofridos.

River Plate

Do lado sul-americano, o River Plate carrega a tradição em competições da Fifa. Tetracampeão da Copa Libertadores, o time argentino já participou de quatro edições do Mundial de Clubes e foi campeão uma única vez, no ano de 1986.

Apesar da história vitoriosa, o River Plate chegou à primeira edição da Copa do Mundo de Clubes por meio do ranking da Fifa. Sua última conquista do título da Libertadores aconteceu em 2018, fora do período (2019-2023) que garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025 para os campeões da competição continental.

Marcelo Gallardo em sua segunda apresentação pelo River Plate (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

Diferentemente da Inter de Milão, o comando técnico não é uma questão para a equipe argentina. Marcelo Gallardo é o treinador mais vitorioso do River Plate, tem o elenco nas mãos e sabe como explorar o melhor de seus jogadores.

— Nosso principal objetivo é ter um bom desempenho em nosso grupo. Nosso objetivo não é apenas cumprir tabela, mas também nos classificar para as oitavas de final. Não estamos apenas nos preparando para as competições em que estamos envolvidos atualmente: nossa liga nacional e a Libertadores, mas também temos que garantir que estamos em boa forma para o segundo semestre do ano, quando estaremos totalmente focados em ter uma ótima campanha no Mundial de Clubes — disse Marcelo Gallardo, em entrevista à Fifa.

Franco Mastantuono, do River Plate (Foto: Reprodução/River Platre)

O treinador pode perder uma peça importante às vésperas do Mundial de Clubes. Franco Mastantuono, de 17 anos, vai para o Real Madrid e o River Plate faz jogo duro para liberar o atleta apenas em agosto, após a disputa do Mundial de Clubes.

Monterrey

O Monterrey será um dos dois representantes do México no Mundial de Clubes de 2025. Classificado via ranking da Fifa, o time mexicano se reforçou para a competição no início do ano. Em uma negociação histórica para o futebol do país, os "Rayados" fecharam com Sérgio Ramos.

O ídolo do Real Madrid chegou à América Central principalmente para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, mas também com o objetivo de conquistar títulos domésticos. Sérgio Ramos chegou perto, mas foi eliminado com o Monterrey nas quartas de final do Clausura, segundo turno do Campeonato Mexicano.

A classificação para o Mundial de Clubes 2025 veio ao vencer a Liga dos Campeões da Concacaf em 2021 sobre o América do México.

Jogadores do Monterrey comemoram título da Liga dos Campeões da Concacaf de 2021 (Foto: Reprodução / Fifa)

Com uma temporada considerada ruim, o Monterrey chega ao Mundial de Clubes com um novo treinador. Domènec Torrent, ex-técnico do Flamengo, vai estrear no comando do time mexicano no Mundial de Clubes.

Em 2025, o Monterrey disputou 25 partidas, venceu 12, empatou seis e perdeu sete, atingindo um aproveitamento de 56%. Foram 47 gols marcados e 32 sofridos no período.

Urawa Reds

Fundado em 1950, o Urawa Reds é o caçula do Grupo E do Mundial de Clubes. A equipe do Japão chega à competição como a mais modesta entre as que integram o conjunto, mas carrega a expectativa de surpreender os torcedores no torneio.

Mosaico da torcida do Urawa Reds pede título do Mundial (Foto: Reprodução / X)

A torcida fez uma bela festa na despedida do time no Japão e pediu "o mundo" para os jogadores, que ficaram impressionados com a mobilização dos torcedores. A vaga no Mundial de Clubes foi alcançada com o título da Champions League da AFC de 2022.

Na atual temporada, o Urawa viajou para os Estados Unidos ocupando a terceira posição do Campeonato Japonês. Em 2025, o clube disputou 21 jogos, venceu nove vezes, empatou sete e perdeu seis, atingindo um aproveitamento de 54%.

