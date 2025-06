Como parte da cobertura especial do torneio, o Lance! segue analisando os grupos do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Ao longo das próximas semanas, cada chave será detalhada com informações sobre os clubes participantes, suas trajetórias até o torneio, destaques do elenco e projeções para a competição.

O Grupo C do Mundial de Clubes 2025 reúne quatro equipes com trajetórias distintas, mas todas com algo em comum: história, identidade e ambição. Bayern de Munique, Boca Juniors, Benfica e Auckland City chegam ao torneio representando diferentes continentes e filosofias de jogo — um verdadeiro mosaico global do futebol.

Bayern de Munique

O Bayern de Munique representa a força consolidada da Europa. Fundado em 1900, o clube alemão é o maior campeão da Bundesliga, com 33 títulos nacionais, além de seis conquistas da Liga dos Campeões da UEFA e três títulos mundiais (entre FIFA e Intercontinental).

A equipe bávara se classificou para o Mundial via ranking de desempenho acumulado entre 2021 e 2024, mantendo a regularidade que se espera de uma potência global.

Segundo o colunista do Lance!, Gustavo Fogaça, o Bayern de Munique desponta como o principal favorito à conquista do Mundial de Clubes. Para ele, o time alemão chega embalado por uma temporada marcada pela frustração na Champions League, o que deve aumentar ainda mais a motivação do elenco, que é recheado de jogadores talentosos e altamente competitivos. Fogaça destaca que o técnico Vincent Kompany costuma escalar a equipe no esquema 4-3-3, priorizando transições rápidas e ataques com muitos jogadores. Nesse modelo, Harry Kane atua como referência mais fixa no ataque, cercado por nomes de peso como Olise, Musiala, Kimmich, Gnabry, Goretzka e Sané — o que demonstra a variedade e a qualidade das opções ofensivas.

Olise comemora gol do Bayern contra o Leipzig (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

O colunista também chama atenção para a média impressionante da equipe: 2,9 gols marcados por partida, diante de 2,2 gols esperados (xG), o que torna um verdadeiro desafio para qualquer adversário impedir que a máquina bávara marque gols.

Com uma geração talentosa e uma proposta de jogo ofensiva, o Bayern chega aos Estados Unidos com o peso da tradição e a fome de redenção após a temporada europeia.

Boca Juniors

Do lado sul-americano, o Boca Juniors carrega a paixão e o peso de uma torcida fervorosa. Fundado em 1905, o clube argentino é conhecido por sua tradição em copas, com seis títulos da Libertadores, três Copas Intercontinentais e 35 campeonatos argentinos. A vaga para o Mundial veio com a campanha como finalista da Libertadores de 2023, quando foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã. Mesmo assim, sua presença foi garantida como vice-campeão continental.

Edinson Cavani lamentando eliminação do Boca Juniors para o Independiente no Campeonato Argentino (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

De acordo com o colunista, Gustavo Fogaça, apesar da camisa pesada e da tradição internacional, o Boca enfrenta uma das maiores crises institucionais dos últimos anos. O atual presidente, Riquelme — um dos maiores ídolos da história do clube — tem sido vaiado a cada jogo, o que reflete o momento conturbado fora de campo. Fogaça também comenta o retorno do experiente técnico Miguel Ángel Russo, campeão da Libertadores em 2007, e ressalta que ainda é um mistério como o treinador deve montar a equipe. Ele aponta, ainda, que em 2025 o Boca apresentou dificuldades na hora de transformar chances em gols, com média de 1,3 gol marcado para 1,5 gol esperado por partida. Resta saber se o time conseguirá evoluir nesse aspecto durante o Mundial.

Auckland City

O Auckland City assume o posto de representante da Oceania no Mundial de Clubes de 2025. Fundado em 2004, o clube neozelandês é o maior vencedor da Liga dos Campeões da Oceania, com 13 títulos. — incluindo o de 2025. Sua melhor performance em âmbito mundial foi em 2014, quando alcançou um surpreendente terceiro lugar no Mundial de Clubes no Marrocos, conquistando o bronze após vitória sobre o Cruz Azul nos pênaltis.

A classificação para o Mundial de Clubes 2025 veio ao vencer a CONCACAF Champions League local — a OFC Champions League de 2023 — e a equipe parte para os EUA com a missão de novamente superar expectativas.

Adam Mitchell levanta troféu de campeão da Champions da Oceania de 2025 (Foto: Reprodução/Instagram/officialaucklandcityfc)

A equipe chega ao Mundial sendo considerada um dos azarões e possui o elenco mais barato da competição.

O Auckland City tem à disposição um elenco que combina liderança experiente e jovens talentos dinâmicos. Myer Bevan se destacou como goleador decisivo na conquista da recente final da OFC Champions League, proeminente pelas suas bolas paradas e finalização precisa. O veterano Ryan De Vries, capitão e artilheiro histórico do clube, continua a ser figura de referência ofensiva, mesmo recuperando de lesão. Essas peças formam o núcleo técnico da equipe, peça-chave na busca de desempenho convincente no Mundial.

Benfica

Fundado em 1904, o Benfica é o maior vencedor do Campeonato Português, com 38 títulos, e acumula duas conquistas da Liga dos Campeões, ambas na década de 1960. A equipe se classificou para o torneio pelo critério de desempenho acumulado na Champions League, reforçando a presença do futebol luso nos palcos internacionais.

O Benfica concedeu férias aos jogadores ao fim da temporada, o que pode influenciar no ritmo da equipe durante o Mundial. Há expectativa de uma grande reformulação no elenco — com saídas importantes, como a de Di María — e maior protagonismo dos jovens formados na base.

Segundo o jornalista Gustavo Fogaça, o time comandado por Bruno Lage atua no esquema 4-3-3, com uma organização defensiva baseada em duas linhas de quatro. O principal destaque é o atacante grego Pavlidis, que encerrou a temporada com 19 gols e 7 assistências. Ainda assim, Fogaça aponta que a transição do elenco e a retomada após as férias podem pesar contra o Benfica, que chega aos Estados Unidos mais como coadjuvante do que como candidato ao título.

Pavlidis marcou três dos quatro gols do Benfica na vitória sobre o Barcelona, em janeiro de 2025 (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

