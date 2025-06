Grupo H do Mundial terá Vini Jr, Simone Inzaghi e John Kennedy

O Mundial de Clubes da Fifa começa no próximo sábado (14), e o grupo H promete embates interessantes. Real Madrid, Al Hilal, RB Salzburg e Pachuca se enfrentam por duas vagas nas oitavas da competição. Dessa forma, o Lance! preparou uma análise para você conhecer os detalhes de cada clube do grupo.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Al Hilal

O clube saudita chega ao Mundial de Clubes após uma temporada um pouco frustrante e sem nenhum título. Jorge Jesus deu lugar a Simone Inzaghi, técnico vice-campeão da Champions League com a Inter de Milão. Apesar de não conseguir títulos de expressão, o clube é o que tem a maior média de gols em 2025 entre todos os times presentes no Mundial, com quase três bolas na rede por jogo.

Por outro lado, a quantidade alta de gols sofridos foi um dos pontos fracos da equipe na temporada como um todo. O Al Hilal é o 9° entre os clubes no Mundial com a maior média de gols sofridos em 2025. Esse foi o principal motivo da contratação de Simone Inzaghi, técnico que se destaca por montar times sólidos defensivamente.

continua após a publicidade

Até a semifinal da Champions League desta temporada, a Inter de Milão comandada por Inzaghi tinha sofrido apenas quatro gols. Além disso, o time foi a segunda melhor defesa do Campeonato Italiano. Isso mostra a força defensiva do novo técnico do Al Hilal.

O clube tentou agredir o mercado em busca de peças para reforçar a equipe no Mundial de Clubes, mas os principais alvos se recusaram a sair do futebol europeu. Bruno Fernandes, do Manchester United, e Victor Osimhen, que pertence ao Napoli, foram procurados e não aceitaram o projeto do clube saudita. Cristiano Ronaldo também chegou a ser ventilado na equipe, mas nada foi confirmado.

continua após a publicidade

Apesar de não conseguir concretizar essas contratações, o time tem um elenco recheado de boas opções. Aleksandar Mitrovic foi o artilheiro da equipe na temporada e é a grande esperança de gols do Al-Hilal no Mundial. Salem Al-Dawsari é outro atleta com capacidade de resolver partidas e pode ser um grande trunfo da equipe. Além dos dois, Marcos Leonardo, atacante brasileiro revelado pelo Santos, fez uma ótima temporada e pode ser um dos destaques do Al Hilal na competição.

Mitrovic comemora mais um gol pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/Instagram)

Números do Al Hilal em 2025:

28 jogos

16 vitórias

6 empates

6 derrotas

(64,3% de aproveitamento)

81 gols marcados

34 gols sofridos

Pachuca

O clube mexicano também chega para o Mundial com novo técnico. Após quatro temporadas no clube, Guillermo Almada pediu para deixar o comando da equipe, que trouxe Jaime Lozano para o cargo. O ex-treinador da seleção mexicana chega após uma temporada abaixo do esperado. A última partida do Pachuca foi nas quartas de final do Campeonato Mexicano, no dia 11 de maio, quando foi eliminado pelo América.

Um velho conhecido da torcida brasileira é destaque do Pachuca. Trata-se de John Kennedy, autor do gol do título da Libertadores para o Fluminense em 2023. O jogador chegou ao clube nesta temporada, já marcou nove gols e deu duas assistências em 20 jogos disputados. Ele divide o ataque com o venezuelano Salomón Rondón, artilheiro do time na temporada com 17 gols marcados. Em duas temporadas pelo Pachuca, o atacante de 35 anos tem 44 participações em gol e é a grande referência da equipe.

Um fato curioso é que o Pachuca fechou a contratação de Kenedy, outra revelação do Fluminense. O jogador, que teve passagens por Chelsea e Flamengo, chegou ao clube mexicano depois de três temporadas no Real Valladolid, da Espanha.

John Kennedy comemora gol pelo Pachuca (Foto: Reprodução / X)

Números do Pachuca em 2025:

20 jogos

9 vitórias

5 empates

6 derrotas

(53,3% de aproveitamento)

31 gols marcados

26 gols sofridos

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Real Madrid

O Real Madrid é outra equipe do grupo H que acabou de trocar o treinador. Carlo Ancelotti assumiu a Seleção Brasileira e Xabi Alonso foi contratado para o cargo. O espanhol chega ao Real Madrid após três temporadas no Bayer Leverkusen. No clube alemão, conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha. Além disso, foi vice-campeão da Liga Europa de 2023/24. Xabi Alonso assume o clube espanhol após uma temporada abaixo. O clube foi eliminado precocemente da UEFA Champions League e foi vice para o Barcelona do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

No Bayer Leverkusen, o esquema mais utilizado por Xabi Alonso foi o 3-4-3. Defensivamente, a equipe se estruturava com uma linha de cinco atrás, quatro no meio e um atacante na sobra. Na fase ofensiva, Alonso estruturava a equipe com alas bem abertos e um centroavante mais fixo. Um dos princípios do técnico espanhol é que o esquema é mais importante do que as peças. Dessa forma, vai ser interessante ver como ele vai encaixar as estrelas do Real Madrid em seu plano de jogo.

Por ter poucas sessões de treino com os principais jogadores, não devemos observar muitas coisas do estilo de Xabi Alonso já no Mundial de Clubes. Dessa forma, o clube se apega na qualidade dos jogadores para fazer um bom papel na competição e salvar a temporada.

Xabi Alonso em primeira coletiva pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

Números do Real Madrid em 2025:

36 jogos

24 vitórias

3 empates

9 derrotas

(69,4% de aproveitamento)

79 gols marcados

47 gols sofridos

RB Salzburg

Mesmo sendo um dos representantes do futebol europeu, o Salzburg chega ao Mundial com expectativa baixíssima. Após vencer o Campeonato Austríaco por 10 temporadas seguidas, o clube foi vice das últimas duas edições. Além disso, caiu na fase de grupos da Champions e nas quartas da Copa da Áustria nesta temporada. Assim, a equipe não vai aos Estados Unidos como uma das favoritas.

O elenco do Salzburg é muito jovem e não possui muitos atletas consolidados no cenário mundial. O grande nome do time na temporada foi Nene Dorgeles. O atacante de Mali foi o artilheiro e o jogador que mais entrou campo pelo clube na temporada. Dessa forma, ele é a grande esperança do clube para a disputa do Mundial de Clubes.

Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

Números do Salzburg em 2025:

19 jogos

9 vitórias

4 empates

6 derrotas

(54,4% de aproveitamento)

30 gols marcados

28 gols sofridos