Bia Haddad estreia nesta terça em Montreal: horário e onde assistir

Depois de cair na segunda rodada de Wimbledon, diante da húngara Dalma Galfi, Bia Haddad volta às quadras nesta terça-feira (29). A adversária da número 1 do Brasil e 21 do mundo será a holandesa Suzan Lamens (66ª), na estreia do WTA 1000 de Montreal. O jogo começa em torno das 20h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN e do Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+



Ano passado, a tenista paulistana parou na segunda rodada do torneio canadense, disputado em Toronto. Na ocasião, ela se machucou, no terceiro game, do duelo contra a britânica Katie Boulter.



Bia Haddad foi finalista em 2022

Há três anos, em sua primeira participação no WTA canadense, novamente em Toronto, Bia Haddad emplacou cinco vitórias e acabou perdendo o título para a romena Simona Halep. Na campanha até a decisão, naquela temporada, a número 1 do Brasil desbancou nomes como a polonesa Iga Swiatek, então líder do ranking, a anfitriã Leylah Fernandez (13ª), a tcheca Karolina Pliskova (14ª) e a suíça Belinda Bencic (12ª).

Já em 2023, Bia Haddad perdeu para Leylah Fernandez na segunda rodada de Montreal.

Bia Haddad enfrenta a ucraniana Elina Svitolina em Bad Homburg (foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Bia Haddad x Suzan Lamens na estreia de Montreal

📅 Dia: terça, 29 de julho de 2025;

⏰ Horário: em torno das 20h30 (de Brasília);

🗺️ Local: Montreal

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming pago)