O Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa reúne equipes com diferentes caminhos, histórias e graus de tradição na competição. Flamengo, Chelsea, Ésperance e Los Angeles FC lutarão por duas vagas nas oitavas de final do torneio em uma chave que tem favoritos e times que podem surpreender no Mundial.

Flamengo

O Flamengo chega ao Mundial de Clubes para representar o Brasil como um dos times mais vencedores do país. Com quase 130 anos de história, o Rubro-Negro é um dos maiores campeões da Libertadores no país, com títulos conquistados nos anos de 1981, 2019 e 2022. A vitória mais recente, sobre o Athletico-PR foi a responsável por classificar o Flamengo para a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Liderado pela grande fase de Giorgian de Arrascaeta, o Flamengo aparece como um dos favoritos do grupo para garantir uma das duas vagas no mata-mata do torneio. O camisa 10 do clube carioca é o artilheiro e líder de assistências da equipe em 2025. Além da liderança técnica, Arrascaeta é um dos grandes motivadores do elenco dentro de campo e deve manter o protagonismo durante o Mundial de Clubes.

Arrascaeta comemorando o gol do Flamengo sobre o Bahia (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Segundo o colunista do Lance!, Gustavo Fogaça, o Flamengo tem um time extremamente criativo no ataque, algo que pode ser visto nos números da equipe no ano. Para Fogaça, Filipe Luis tem o grupo na mão, e vai precisar dosar fisicamente o elenco, já que 10 jogadores voltarão da Data Fifa.

— A chegada do meia Jorginho também é uma boa notícia, que dará mais qualidade ainda na construção e nas bolas paradas. Com impressionante média de 2,2 gols marcados na temporada para 1,8 gol esperado (xG), o Mengão é um time que constrói chances boas e mesmo assim, ainda marca mais gols do que o esperado — explicou.

O Flamengo entrou em campo 35 vezes em 2025 e conquistou 23 vitórias. O time de Filipe Luís empatou oito vezes e perdeu apenas quatro jogos. O Rubro-Negro tem um aproveitamento de 73,3%, 68 gols marcados e 17 sofridos, tendo uma das melhores defesas e ataques dos times da Série A do futebol brasileiro.

Chelsea

O Chelsea é o grande rival do Flamengo na busca pela liderança do Grupo D do Mundial de Clubes. O time londrino chega com o ânimo em alta depois da conquista da Conference League na temporada 2024/25. Apesar de não ser o título mais prestigiado na Europa, o Chelsea se tornou o primeiro clube europeu a vencer todos os campeonatos disputados continentalmente.

Chelsea campeão da Conference League (Foto: Sergei GAPON / AFP)

Na temporada 2024/2025, o clube londrino não teve um desempenho tão bom nas competições disputadas na Inglaterra. Foi eliminado das copas sem se aproximar das finais e terminou na quarta posição da Premier League. A classificação final foi vista como positiva, já que o time se garantiu na fase de liga da próxima edição da Liga dos Campeões.

Cole Palmer é o grande destaque da equipe comandada por Enzo Maresca. O meia teve 26 participações em gols em 46 partidas na temporada 2024/25. Sua importância e seu protagonismo foram reconhecidos e Palmer vestirá a camisa 10 no Mundial de Clubes.

O Chelsea também acertou a contratação de Liam Delap, jovem e talentoso atacante que se destacou no Ipswich Town. Além do novo reforço, o brasileiro Andrey Santos retornou de empréstimo e irá qualificar ainda mais o setor do meio de campo da equipe londrina no torneio da Fifa.

Liam Delap assina contrato com o Chelsea (Foto; Reprodução / X)

Em 2025, o Al Ahly entrou em campo 24 vezes, com 17 vitórias, quatro empates e sete derrotas, alcançando um aproveitamento de 65,5%. No ano, o time marcou 50 gols e sofreu 23.

Espérance

O Espérance, da Tunísia, é o clube que chega com a fase mais vitoriosa entre os participantes do Grupo D. O time foi campeão do Campeonato Tunisiano de forma antecipada e também conquistou o título da Copa da Tunísia antes de viajar para os Estados Unidos.

Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues comemoram título do Espérance (Foto: Reprodução / Instagram)

O Espérance é o clube com mais títulos na Tunísia e tem aumentando o número de troféus conquistados a cada temporada. O time tem se reforçado cada vez mais e a superioridade do elenco é refletida no domínio diante dos rivais do país.

Yan Sasse, ex-Vasco, e Rodrigo Rodrigues, ex-Coritiba, são dois dos destaques ofensivos do Espérance. Juntos, os atletas marcaram 20 gols na temporada 2024/25.

— Apesar do destaque dos brasileiros, o time tem 68% do elenco formados por jogadores tunisianos. Além disso, 42% dos atletas são formados na base. Jogando no 4-3-3, o técnico Maher Kanzari conta com o ponta argelino Bellail, que fez 11 gols e 7 assistências na temporada — detalhou Gustavo Fogaça.

Em 2025, o Espérance sacramentou a conquista de dois títulos. Nos 28 jogos disputados, conseguiu impressionantes 20 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. Foram 50 gols marcados e 23 sofridos no período.

Los Angeles FC

Representante da Concacaf, o Los Angeles FC foi o último clube a conseguir a vaga no Mundial de Clubes, substituindo o León, que foi excluído do grupo do Flamengo no torneio pela Fifa. Em um jogo emocionante contra o América do México, o LAFC venceu na prorrogação e garantiu a participação no campeonato pela primeira vez.

No grupo dos times que se classificaram para o Mundial sem conquistar um título, o LAFC vive uma temporada mediana no futebol norte-americano. Em 2025, a equipe disputou 22 jogos, venceu 10, empatou cinco e perdeu sete. O aproveitamento do time na atual temporada é de 53%, o menor entre os integrantes do Grupo D.

Igor Jesus recebendo o trpféu de Melhor do Jogo com a camisa do LAFC (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O duelo contra o América do México que garantiu a vaga do LAFC no Mundial foi o último do time estadunidense antes do início do torneio. Os dois grandes destaques foram Igor Jesus, que marcou o gol de empate no jogo e Denis Bouanga, que fez o da vitória na prorrogação.

Segundo o jornalista Celso Oliveira, do Portal Território MLS, o atacante gabonês é o principal nome do setor ofensivo do Los Angeles FC, que ainda conta com o luxo de ter Giroud entre as peças.

Denis Bouanga, do Los Angeles FC, comemora seu gol sobre o América do México (Foto: Luke Hales/ North America / Getty Images via AFP)

— Bouanga ainda é o principal nome no ataque, com 7 gols em 14 jogos até o fim de maio. Rápido, decisivo, encaixa bem no jogo de transição. Giroud perdeu a posição para o jovem Nathan Ordaz e agora entra no segundo tempo, mostrando que o elenco tem certa profundidade — disse ao Lance!

Ainda segundo o jornalista, sob o comando de Steve Cherundolo, o time passou por mudanças no estilo de jogo. Em 2024, começou com 4-3-3 de posse, bem agressivo, mas depois do 5x1 sofrido para o Columbus em julho, recuou geral e adotou um 5-2-3 bem mais defensivo, apostando em contra-ataques e menos posse. O esquema mais pragmático segue em 2025, especialmente com os reforços de meio e zaga. Em abril, Cherundolo anunciou que deixará o comando da equipe no fim da temporada.

