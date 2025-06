Mundial de Clubes: Conheça os quatro correspondentes enviados pelo Lance!

O Mundial de Clubes começará oficialmente neste sábado, mas no Lance! o pontapé inicial já foi dado. Quatro correspondentes foram enviados aos Estados Unidos na última semana para as coberturas de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, clubes brasileiros que buscarão o título no torneio inédito da Fifa.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No comando da cobertura de Palmeiras, teremos Vitor Palhares. Para Botafogo, Marcio Dolzan será o responsável pelo noticiário diário. Já o Flamengo terá Lucas Bayer por dentro de todas as informações. Única mulher entre os repórteres, Sharon Prais ficará com Fluminense.

O Lance! te apresenta cada um dos correspondentes para que você acompanhe a rotina deles diretamente dos Estados Unidos.

➡️Supercomputador da Opta revela favoritos ao Mundial; brasileiros correm por fora

Vitor Palhares - cobertura de Palmeiras

Aos 27 anos, Vitor Palhares chegou ao Lance! como estagiário e se tornou setorista de Palmeiras após experiência em outros clubes. Além de jornalismo, o paulista é formado em Relações Públicas. "Sonhos não envelhecem" é o recado do correspondente.

continua após a publicidade

Jogos do Palmeiras

15/06 - Palmeiras x Porto (19h)

19/06 - Palmeiras x Al Ahly (13h)

23/06 - Inter Miami x Palmeiras (22h)

Marcio Dolzan - cobertura do Botafogo

Experiente repórter, o gaúcho Marcio Dolzan tem 42 anos e mora no Rio de Janeiro desde dezembro de 2013. Já cobriu três Copas do Mundo. "Gosto de futebol, paz e sossego, três coisas difíceis de conciliar", brincou.

Jogos do Botafogo

15/06 - Botafogo x Seattle Sounders (23h)

19/06 - PSG x Botafogo (22h)

23/06 - Atlético de Madrid x Botafogo (16h)

Lucas Bayer - cobertura de Flamengo

No Lance! desde 2024, Lucas Bayer é apaixonado por futebol, samba e contar histórias. "A comunicação é uma paixão que carrego comigo desde cedo, assim como o esporte".

continua após a publicidade

Jogos do Flamengo

16/06 - Flamengo x Esperance (22h)

20/06 - Flamengo x Chelsea (15h)

24/06 - Los Angeles FC x Flamengo (22h)

Sharon Prais - cobertura de Fluminense

Recém-chegada à equipe do Lance!, Sharon Prais decidiu largar o direito para se tornar jornalista. Desde então, já comentou jogos do time masculino do Fluminense, tanto do profissional quanto da base. Nascida em Israel, mas moradora do Brasil desde os 2 anos, a repórter arranha um hebraico e também japonês. "A Sharon que entrou na faculdade de direito em 2015 jamais imaginou que cobriria o Mundial de Clubes e encontraria tanto propósito em uma profissão".

Jogos do Fluminense

17/06 - Fluminense x Dortmund (13h)

21/06 - Fluminense x Ulsan (19h)

25/06 - Mamelodi x Fluminense (16h)

Mundial de Clubes é no Lance!

Torneio inédito da Fifa, o Mundial de Clubes começa neste sábado e vai até o dia 13 de julho, nos Estados Unidos. Acompanhe todas as notícias, informações e acontecimentos diretamente dos Estados Unidos com o Lance!.

➡️ Simulador do Mundial de Clubes: simule os resultados e quem se classifica