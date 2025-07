Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são das séries A e B do Brasileirão, a semifinal da Copa América Feminina, das oitavas de final da Copa do Brasil e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 29 de julho de 2025)

Brasileirão

Grêmio x Fortaleza – 20h30 – Premiere

Brasileirão Série B

Criciúma x Cuiabá – 20h30 – Disney+

Goiás x Remo – 21h35 – RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

Copa América feminina

Brasil (F) x Uruguai (F) – 21h – Sportv

Jogos de hoje: a Seleção Brasileira feminina enfrenta a do Uruguai na semifinal da Copa América (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Copa do Brasil (oitavas)

Botafogo x RB Bragantino – 19h – Sportv e Premiere

Amistoso Internacional

Nottingham Forest x Estoril – 15h – ESPN 4 e Disney+

Copa da Liga Inglesa

Barnet x Newport County – 15h30 – Disney+

Champions League (fase preliminar)

Estrela Vermelha x Lincoln Red Imps – 16h – Canal GOAT

Copa Paulista

Inter de Limeira x Francana – 19h – Paulistão (YouTube)

Leagues Cup

CF Montréal x León – 20h – Apple TV+

Toluca x Columbus Crew – 20h – Apple TV+

New York City x Puebla – 21h – Apple TV+

Tigres x Houston Dynamo – 22h – Apple TV+

Los Angeles FC x Mazatlan – 23h30 – Apple TV+

Pachuca x San Diego FC – 00h – Apple TV+

