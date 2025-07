Barnet x Newport County: onde assistir, horário e informações

Barnet e Newport County se enfrentam nesta terça-feira (29), às 15h30 (de Brasília), no The Hive Stadium, pela primeira fase da Copa da Liga Inglesa (EFL Cup). A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming) e também estará disponível na plataforma da Bet365 (streaming). ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via ESPN, sem custo adicional para os assinantes

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Barnet chega embalado após conquistar o título da National League na última temporada, com impressionantes 102 pontos somados. Foram 31 vitórias em 46 jogos. Na pré-temporada, a equipe disputou cinco amistosos e teve um bom desempenho: venceu dois, empatou dois e perdeu apenas um. Diante do Newport County, o retrospecto é favorável: 4 vitórias nos últimos 9 duelos.

continua após a publicidade

Ficha Técnica BAR NCO EFL Cup Primeira fase Data e Hora terça-feira, 29 de julho, às 15h30 (de Brasília) Local The Hive Stadium, em Londres (Inglaterra) Árbitro Onde assistir

O Newport County, por sua vez, tenta apagar a má impressão da última temporada, quando terminou na 22ª colocação da quarta divisão, escapando do rebaixamento por pouco. Na pré-temporada, venceu dois amistosos, empatou um e perdeu dois. Contra o Barnet, a equipe tem apenas duas vitórias em confrontos recentes e enfrenta dificuldades defensivas.

Tudo sobre o duelo entre Barnet e Newport County pela Copa da Liga Inglesa (onde assistir, horário, escalações e local):

Barnet x Newport County

1ª fase — Copa da Liga Inglesa (EFL Cup)

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de julho, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: The Hive Stadium, em Londres (Inglaterra)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e Bet365 (plataforma de apostas)

continua após a publicidade

Barnet x Newport County pela primeira fase da Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.