O Grupo F do Mundial de Clubes da FIFA promete confrontos de diferentes escolas do futebol. Com o Fluminense, campeão da Libertadores de 2023, a chave ainda conta com o gigante alemão Borussia Dortmund, o tricampeão sul-coreano Ulsan HD e o Mamelodi Sundowns, diversas vezes campeão da África do Sul. O Lance! preparou uma análise do grupo do Fluminense no Mundial para você conhecer cada detalhe dos adversários do Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Fluminense

O Tricolor Carioca chega ao Mundial após conquistar o maior título de sua história: a Copa Libertadores de 2023. Dono de quatro títulos brasileiros, a equipe comandada por Renato Gaúcho aposta na manutenção de parte da base vitoriosa. O principal destaque é o zagueiro e ídolo Thiago Silva, que aos 40 anos segue como referência na defesa. Além dele, remanescentes da "Glória Eterna" como o goleiro Fábio, o meia Jhon Arias e o artilheiro Germán Cano, que retorna de lesão, são peças fundamentais.

(Foto: Pera Photo Press)

Segundo o colunista do Lance!, Gustavo Fogaça, Renato conseguiu implementar rapidamente suas ideias no grupo. - O time se baseia no 4-2-3-1 ofensivo e se defende com duas linhas de quatro. Um diferencial é a participação intensa do lateral Samuel Xavier, que empurra o ponta de seu lado (Arias ou Lima) para o corredor central. A chegada de Soteldo é mais uma opção para 'criar o caos', algo que Renato gosta. O desafio, no entanto, é converter as chances em gols: o Flu tem uma média de 1,4 gols marcados para 1,5 gols esperados (xG), ou seja, marca menos do que o esperado, o que pode pesar em um torneio curto - afirmou.

continua após a publicidade

Borussia Dortmund

Finalista da Champions League em 2024, o Borussia Dortmund garantiu sua vaga no Mundial através do ranking da Europa. O gigante alemão, campeão europeu em 1997 e dono de oito títulos da Bundesliga, chega com uma novidade para o torneio: Jobe Bellingham. O irmão de Jude Bellingham, craque do Real Madrid, reforça a equipe após uma excelente temporada no Sunderland e é uma das apostas do clube.

(Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Para Gustavo Fogaça, a chegada do técnico croata Niko Kovac mudou o estilo da equipe. - Kovac aproveita a intensidade e velocidade de seu jovem elenco, como Adeyemi e Gittens, para focar em transições rápidas. É um time que marca mais gols do que o esperado, com média de 2.1 gols marcados para 1.6 de xG. Muito disso se deve à temporada espetacular do atacante Serhou Guirassy, vice-artilheiro da Bundesliga com 21 gols. O presidente Hendrik Schabsky já declarou que quer 'entrar para a história' com o título do Mundial - disse o colunista do Lance.

continua após a publicidade

Ulsan HD

Um dos grandes da Coreia do Sul, o Ulsan HD é o atual tricampeão nacional (2022, 2023 e 2024), somando cinco títulos da K-League em sua história. O clube, apelidado de "Tigres", também possui duas Champions League da Ásia (2012 e 2020). A vaga no Mundial veio via ranking da AFC, graças à consistência no torneio continental nos últimos anos. Em 2025, o time disputou 20 jogos, com 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

(Foto: Reprodução / Instagram)

O comando é do técnico Kim Pan-gon, ex-atleta do clube, que assumiu em 2024 e levou o time ao pentacampeonato. No elenco, os destaques são o goleiro da seleção sul-coreana Hyun-Woo Cho, o experiente zagueiro Kim Young-Gwon, o meia sueco Bojanic e, principalmente, o artilheiro brasileiro Erick Farias, ex-Vasco e Juventude, que já soma 9 gols em 15 jogos no ano.

Mamelodi Sundowns

Apelidado de "The Brazilians" (Os Brasileiros) pelo uniforme amarelo e azul, o Mamelodi Sundowns é uma potência na África do Sul, com 17 títulos nacionais. No entanto, o clube possui apenas uma Liga dos Campeões da CAF, conquistada em 2016. A vaga, assim como a do Ulsan, veio pela boa pontuação no ranking de seu continente. Em 2025, a equipe tem um ótimo retrospecto: 20 vitórias, 6 empates e 5 derrotas em 31 jogos, com impressionantes 61 gols marcados. O time chega como um azarão no Grupo do Fluminense no Mundial de Clubes, após ter sido vice-campeão da Champions Africana ao perder para o Pyramids, do Egito, agora no início de junho.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Segundo Luis Fernando Filho, especialista em futebol africano e membro do Ponta de Lança, o DNA do time é ofensivo. - Com o técnico português Miguel Cardoso, a filosofia de posse de bola e ofensividade se mantém, usando muito os alas e pontas em profundidade. Cardoso, porém, trouxe um pragmatismo defensivo que faltava. O brasileiro Lucas Ribeiro é a principal referência técnica e foi artilheiro do campeonato nacional. Outros destaques são o goleiro Ronwen Williams e o meia Mokoena, ambos da seleção sul-africana. O grande problema é a irregularidade em momentos decisivos, sofrendo gols nos minutos finais em jogos importantes. É um padrão a ser observado no Mundial.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os jogos do Grupo F no Mundial de Clubes

1ª Rodada

17/06 (terça-feira)

13:00 - Fluminense x Borussia Dortmund - MetLife Stadium, Nova Iorque (EUA)

19:00 - Borussia Dortmund x Ulsan HD - Estádio Inter&Co, Orlando (EUA)

2ª Rodada

21/06 (sábado)

13:00 - Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - TQL Stadium, Cincinnati (EUA)

19:00 - Fluminense x Ulsan HD - MetLife Stadium, Nova Iorque (EUA)

3ª Rodada

25/06 (quarta-feira)

16:00 - Borussia Dortmund x Ulsan HD - TQL Stadium, Cincinnati (EUA)

16:00 - Mamelodi Sundowns x Fluminense - Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Conheça os grupos do Mundial de Clubes

Como parte da cobertura especial do torneio, o Lance! está organizando uma série de análises para apresentar todos os grupos do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Confira:

Grupo A;

Grupo B;

Grupo C;

Grupo D;

Grupo E.