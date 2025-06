O Mundial de Clubes começa neste sábado (14) com jogadores brasileiros em destaque. Além de serem maioria absoluta entre os atletas que atuarão na competição, nenhum outro país terá mais camisas 10 que o Brasil no torneio da Fifa.

Arte com camisas 10 do Mundial de Clubes da Fifa (Foto: Divulgação / Fifa)

Entre os 32 times que representam 20 países diferentes, 24 das equipes participantes têm jogadores brasileiros em seus elencos. Dentro desse universo, seis atletas vestirão o número 10 em suas equipes ao longo do Mundial de Clubes, número que supera qualquer outra nacionalidade representada na competição.

Curiosamente, apenas dois dos seis brasileiros que usarão a 10 na competição atuam no país. Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, e Paulinho, do Palmeiras, formam a dupla. Os demais jogadores nascidos no Brasil atuam em outros países.

Arthur Wenderrosky, revelado pelo Fluminense, é o camisa 10 do Wydad Casablanca, de Marrocos. Outro jovem revelado pelo Tricolor e que também veste a 10 é o atacante John Kennedy, que está no Pachuca, do México. Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns (África do Sul), Yan Sasse, do Espérance (Tunísia), completam o grupo.

Das 32 equipes classificadas para o Mundial de Clubes, quatro vão disputar a competição sem um camisa 10 no elenco. Al-Hilal, RB Salzburg, Los Angeles FC e Manchester City enviaram suas listas finais sem a numeração mais emblemática do futebol. Com isso, os brasileiros serão mais de 20% dos camisas 10 de todo o Mundial de Clubes.

Argentinos na cola dos brasileiros

Messi é o camisa 10 do Inter Miami na Concachampions (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

A Argentina de Lionel Messi é o segundo país com mais camisas 10 no Mundial de Clubes. Além do craque do Inter Miami, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, Manuel Lanzini, do River Plate, Angel Correa, do Atlético de Madrid e Pedro de la Vega, do Seattle Sounders, vão utilizar a 10 no torneio da Fifa.

Veja lista completa de camisas 10 do Mundial de Clubes

Brasileiros são seis dos 28 camisas 10 do Mundial de Clubes Time Jogador Nacionalidade Botafogo Jefferson Savarino Venezuelano Flamengo Giorgian de Arrascaeta Uruguaio Fluminense Paulo Henrique Ganso Brasileiro Palmeiras Paulinho Brasileiro Al-Ahly Nejc Gradisar Esloveno Al-Ain Alejandro Gamarra Paraguaio Atlético de Madrid Angel Correa Argentino Auckland City Dylan Manickum Neozelandês Bayern de Munique Leroy Sané Alemão Benfica Orkun Kokçu Turco Boca Juniors Edinson Cavani Uruguaio Borussia Dortmund Julian Brandt Alemão Chelsea Cole Palmer Inglês Espérance Yan Sasse Brasileiro Inter de Milão Lautaro Martínez Argentino Inter Miami Lionel Messi Argentino Juventus Kenan Yildiz Turco Mamelodi Sundowns Lucas Ribeiro Brasileiro Monterrey Sergio Canales Espanhol Pachuca John Kennedy Brasileiro Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé Francês Porto Fábio Vieira Português Real Madrid Luka Modric Croata River Plate Manuel Lanzini Argentino Seattle Sounders Pedro de la Vega Argentino Kin Minwoo Ulsan Sul-coreano Shoya Nakajima Urawa Reds Japonês Wydad Casablanca Arthur Wenderrosky Brasileiro

