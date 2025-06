Iniciado na última quinta-feira (5) com o Grupo A, o Lance! traz para o leitor uma análise tática e analítica de cada um dos participantes do Mundial de Clubes da Fifa; agora em novo formato, com 32 clubes, e com sazonalidade de quatro anos. Atual campeão da Libertadores, o Botafogo caiu no Grupo B, um desses que pode ser facilmente chamar de indigesto: a partir do próximo dia 15, o Glorioso pega um dos times dos EUA, com uma das mais apaixonadas torcidas, além de dois grandes times da Europa, sendo um deles o campeão da Champions League.

Com despedida de ídolo, Botafogo viaja pelo sonho

Alvinegro chega aos Estados Unidos já certo da perda de um de seus principais jogadores: o atacante Igor Jesus foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e se despede do clube ao fim do certame. Ativo no mercado, o clube negocia com vários nomes já para compor o elenco no Mundial. O time comandado por Renato Paiva é atualmente o sexto colocado no Brasileiro, além de estar vivo na Copa do Brasil e na Libertadores.

Igor Jesus, já negociado com a Inglaterra, comemora gol em jogo do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Para Rafael da Silva, comentarista da Cazé TV e ex-lateral do próprio Botafogo, a parte mental, tão negativamente ressaltada em tempos pretéritos, é um trunfo da equipe.

— Tira-se muito do que foi o jogo contra o Atlético-MG, na final da Libertadores, e o exemplo mais recente, contra a Universidad de Chile: o fato do time perder um jogador ainda no primeiro tempo e conseguir se organizar orgânicamente, superando o problema. A confiança que é possível, mesmo que se encare uma "máquina", como o PSG, é essencial no futebol praticado hoje em dia — defendeu.

Além do camisa 99, avizinham-se as saídas do lateral esquerdo/ponta Cuiabano e do zagueiro Jair, igualmente para o time do norte da Inglaterra. Em relação as chegadas, o Botafogo já oficializou Álvaro Montoro, de 18 anos, meia-atacante argentino tratado como joia no Vélez Sarsfield, seu ex-clube, e Kaio Pantaleão, zagueiro de 29 anos, vindo do futebol russo. Além dos dois, o alvinegro está concluindo a contratação do ponta Joaquín Correa, da Inter de Milão-ITA, e também está em negociação com os centroavantes Arthur Cabral, do Benfica-POR, e Luka Jović, sérvio do Milan-ITA.

De acordo com o analista tático do Lance!, Gustavo Fogaça, um caminho para um bom desempenho do time de Renato Paiva é o aperfeiçoamento da média de conversão de chances criadas em gols, que hoje é de 1.1 gol marcado para 1.6 gol esperado (xG) por partida.

Atlético de Simeone confia fazer história

O Atlético de Madrid vive certo momento de otimismo, apesar de apenas um terceiro na última La Liga. De acordo com a imprensa local, a equipe comandada por Diego Simeone tem o Mundial de Clubes da Fifa como justificativa para a queda do rendimento no fim da temporada. O jornal espanhol “Marca” disse "com toda certeza de que o clube espanhol é super favorito ao título da competição internacional", por isso, anda poupando suas forças para chegar com carga total no campeonato.

— Por ter olhado os dois grandes (Barcelona e Real Madrid) nos olhos (em confrontos de La Liga e Champions League) e também por que, quando conectados, são osso duro de roer em competições curtas —, opinou o periódico espanhol.

Apesar da temporada sem título e da eliminação para o rival de Madri na Champions, Atlético confia em ir longe no Mundial (Javier Soriano/AFP)

O clima de confiança transcende as páginas do jornal e, aparentemente, chegou ao campo. O camisa 9, Julián Álvarez, afirmou, em entrevista à Fifa, que os jogadores querem desejam levar o clube ao topo, por meio da conquista do certame. — O Mundial de Clubes é um torneio muito bonito. Vamos nos preparar da melhor forma e tentar melhorar para fazer um grande torneio e deixar o escudo no mais alto — declarou Álvarez.

Também à entidade, Simeone foi mais contido. De acordo com o treinador, o Atléti vai trabalhar passo a passo e o primeiro objetivo será passar para as oitavas de final.

Para Fogaça, o Atlético é, sim, candidato a primeiro lugar no grupo. Nesta temporada, os comandados do argentino sofreram, na média, 0.8 gols para 1.2 gols esperados contra (xGA), mostrando que, mesmo cedendo poucas chances aos adversários, o time tomou menos gols do que o esperado.

Talvez o maior reforço para a atual temporada tenha sido a renovação do ídolo Antoine Griezmann, até 2027. Para a zaga, o clube colchonero deseja contratar o campeão do mundo, Cristian Romero, que tem contrato com o Tottenham por mais dois anos. Apesar disso, Álvarez acredita na chegada do compatriota para a próxima temporada, reeditando a parceria de seleção argentina.

— Esperançosamente! Espero que isso aconteça. Ele é um grande jogador. Um dos melhores zagueiros do mundo, para mim. Companheiro de equipe e uma ótima pessoa. Esse grande reforço para o time nos ajudaria muito — em entrevista ao jornal espanhol "As".

Depois da Europa, PSG quer o mundo

O Paris Saint-Germain, de todos os 32 participantes do torneio, talvez seja o que chega aos EUA com a moral mais elevada. Para além de ter se sagrado campeão europeu pela primeira vez, o time comandado por Luis Enrique aplicou um impiedoso 5 a 0 na final, contra a Inter de Milão-ITA. Após tomar de assalto o continente, o PSG quer o mundo.

— O objetivo é o de sempre em toda competição: tentar estar em condições de vencê-la. O objetivo, claramente, é disputar até o fim, ir o mais longe possível e ter a chance de ganhar — disse Luis Enrique, que emendou — É uma competição emocionante pelo que representa. Pela primeira vez na história, será possível disputar um Mundial de Clubes para determinar quem é o melhor time do mundo entre os 32 classificados — concluiu o técnico espanhol em entrevista à Fifa.

Marquinhos ergue o troféu da Champions League pelo PSG (Marco Bertorello/AFP)

Se o time mais famoso da cidade mais famosa do planeta vai fazer bonito, ninguém tem como saber, mas é certo que eles já estão deixando os rivais bem preocupados. A exemplo do Botafogo, por exemplo: mais de uma vez, o treinador Renato Paiva já foi perguntado a respeito do confronto que se avizinha e comparou o adversário a maior montanha do mundo.

— Eu, enquanto treinador do Botafogo e futuro adversário, me preocupo. Vamos enfrentar dois clubes que têm o individual, mas são equipes de futebol: o PSG e também o Atlético de Madrid. Tenho muito respeito ao coletivo. É uma montanha muito grande para subir, mas alguém subiu o Everest quando se dizia ser impossível — afirmou Paiva.

Apesar de campeão de tudo que disputou na temporada, o PSG está ativo no mercado. Um dos principais alvos nesta curta janela é o atacante Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund. O guineense teve uma ótima temporada com o clube alemão, marcando 34 gols e distribuindo nove assistências em 45 jogos. Segundo o jornal alemão Bild, Guirassy é o "candidato preferido" da diretoria parisiense para reforçar o ataque.

Do ponto de vista do analista Gustavo Fogaça, o time francês tem muito lastro para ser rotulado como franco favorito. Jogando no 4-3-3, a capacidade criativa de Vitinha, associado ao talento e competência de Dembelé, Doué e Kvaratskhelia, fez do Paris o melhor time do mundo no primeiro semestre na opinião dele. Com a média absurda de 2.7 gols marcados para 2.3 gols esperados (xG), o PSG, em condições normais de pressão e temperatura, cria muitas chances e marca mais gols ainda.

Seattle Sounders: minha casa, minhas regras (?)

Visto talvez como o "patinho feio", Seattle Sounders tem um grande trunfo nessa disputa do Grupo B: o time estadunidense joga todas as partidas em seu estádio, apoiado pela apontada torcida mais barulhenta de toda a MLS. Apesar dos jogadores não andarem muito felizes com a participação no torneio por conta do valor repassado, com sorte, pode acabar arrancando pontos dos rivais.

Comandado pelo técnico estadunidense Brian Schmetzer, de 62 anos, o time da capital do estado de Washington chegou ao Mundial de Clubes após conquistar a Concacaf Champions League de 2022.

Rusnak comemorando um dos gols do Sounders (Divulgação/Seattle Sounders)

Com uma média de 1.3 gols sofridos para 1.3 gols esperados contra (xGA), os Sounders são um time que sofre em gols aquilo que os adversários propõem. Na opinião de Fogaça, contra três times goleadores, vai ser difícil pros norte-americanos no Mundial.

No atual scratch, o time de Seattle conta com um conhecido da torcida alvinegra: o meio campista João Paulo, de 34 anos, está desde 2020 no clube.

