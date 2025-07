Nesta quarta-feira (30), Pumas e Orlando City se enfrentam em jogo válido pela primeira rodada da fase e grupos da Leagues Cup, disputada entre equipes dos Estados Unidos e do México. O jogo acontece às 21h (de Brasília) no Orlando City Stadium, na Flórida. O goleiro Keylor Navas, ex-Real Madrid, deve ser uma das principais atrações para a partida.

O Pumas vem de duas derrotas e uma vitória nos últimos três jogos no Apertura do Campeonato Mexicano. O time contratou Keylor Navas, lendário goleiro com passagens por Real Madrid e PSG, nesta janela de transferências. O goleiro de Costa Rica já jogou pelo Pumas e deve ser titular na partida contra o Orlando City pela Leagues Cup.

PUM ORL Primeira rodada Leagues Cup Data e Hora Quarta-feira (30), às 21h (de Brasília) Local Orlando City Stadium, na Flórida Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir Apple TV +

Já o Orlando City vem de duas vitórias e uma derrota nos últimos três jogos pela MLS. A equipe aposta em Luis Muriel, com passagens pelo futebol italiano, como esperança ofensiva para o confronto.

Tudo sobre o jogo entre Pumas e Orlando City (onde assistir, horário, escalações e local):

PUMAS 🆚 ORLANDO CITY

Primeira rodada da fase de grupos da Leagues Cup

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Orlando City Stadium, Orlando (Estados Unidos)

👁️ Onde assistir: Apple TV +

🕴️Arbitragem: -

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Pumas (Técnico: Juárez)

K. Navas, P. Bennevendo, Nathan, Rubén Duarte, Á. Angulo, R. López, A. Carrasquilla, J. Caicedo, J. Ruvalcaba, P. Vite, G. Martínez.

🟣 Orlando City (Técnico: Pareja)

Gallese, Freeman, Schlegel, Jansson e Brekalo, Pasalic, Atuesta, Araújo, Angulo, Muriel e Odeja.

