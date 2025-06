O Grupo A do Mundial de Clubes da FIFA reúne quatro equipes de peso, com diferentes histórias, estilos e ambições. Palmeiras, Al Ahly, Porto e Inter Miami compõem uma das chaves mais equilibradas da competição, misturando tradição, representatividade continental e grandes estrelas em campo.

Palmeiras

O Palmeiras chega ao Mundial como um dos clubes mais vitoriosos do Brasil. Fundado em 1914, o Verdão acumula títulos importantes, como três conquistas da Copa Libertadores (1999, 2020 e 2021), 12 Campeonatos Brasileiros e uma crescente projeção internacional sob o comando do técnico português Abel Ferreira.

A vaga veio com a vitória na Libertadores de 2023, após superar o Boca Juniors na final. O time manteve a base vencedora dos últimos anos e aposta no equilíbrio tático e na intensidade para ir longe no torneio. O jovem atacante Estevão, em sua última competição pelo clube antes de se transferir para o Chelsea, é um dos destaques do elenco.

Estêvão durante a partida entre Palmeiras e Sporting Cristal, pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Segundo o colunista do Lance!, Gustavo Fogaça, embora muitos considerem este o "pior Palmeiras" da era Abel Ferreira, o time continua sendo extremamente competitivo. Líder do Brasileirão e com a melhor campanha na Libertadores, o Verdão é apontado como favorito em ambas as competições. Taticamente, alterna entre o 4-2-3-1 — com organização defensiva em duas linhas de quatro — e o 3-5-2 na fase ofensiva. Um dos grandes destaques é a jovem promessa Estêvão, que está em seus últimos jogos pelo clube. Apesar de apresentar dificuldades em manter a concentração e propor o jogo como em temporadas anteriores, o Palmeiras mantém sua solidez defensiva: sofre em média apenas 0,7 gol por jogo, mesmo enfrentando uma média de 1,3 xGA, o que mostra como é difícil marcar contra essa equipe.

Em 2025, o Palmeiras entrou em campo 35 vezes, somando 23 vitórias, sete empates e apenas cinco derrotas — desempenho que resultou em um aproveitamento de 72,4%. Ao longo desses jogos, a equipe balançou as redes 58 vezes e sofreu apenas 23 gols.

Al Ahly

Maior campeão africano e presença constante em torneios da FIFA, o Al Ahly é uma potência do futebol do Egito e do continente. Fundado em 1907, o clube do Cairo ostenta 12 títulos da Liga dos Campeões da CAF. A equipe conquistou a vaga ao vencer a edição de 2023 do torneio africano, mantendo sua hegemonia na região.

Na temporada 2024/2025, a equipe foi campeã do Campeonato Egípicio perdendo apenas uma partida. Na Champions League da África, o clube foi superado pelo Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, nas semifinais.

Segundo o comentarista membro da página Ponta de Lança e especialista em futebol africano, Luis Fernando Filho, o Al Ahly passa por um momento de transição com a chegada do técnico José Riveiro, que substitui Marcel Koller, multicampeão pelo clube. Riveiro busca implementar um estilo mais fluido e flexível, com trocas de posição constantes no ataque e foco em transições rápidas e jogadas em profundidade, especialmente em situações de "mano a mano". Sem a bola, a equipe tende a pressionar alto e povoar o meio-campo para dificultar a saída adversária. No entanto, o curto tempo de trabalho do novo treinador pode dificultar a consolidação desse estilo no Mundial de Clubes.

Jogadores do Al-Ahly comemoram título do Campeonato Egípcio (Foto: Reprodução / X)

Entre os principais nomes do elenco estão o goleiro El Shenawy, ídolo do clube e da seleção egípcia, o habilidoso meia-atacante Emam Ashour, considerado o jogador mais técnico da equipe, e o atacante Abou Ali, artilheiro do último Campeonato Egípcio e referência no ataque. O ponto fraco da equipe está na defesa, especialmente na zaga central, que passa por uma reformulação após a saída de veteranos. A dúvida sobre quem fará dupla com Yasser Ibrahim será um dos principais desafios para o Al Ahly durante o torneio.

Em 2025, o Al Ahly entrou em campo 29 vezes, com 17 vitórias, seis empates e seis derrotas, alcançando um aproveitamento de 65,5%. Ao longo da temporada, o time marcou 50 gols e sofreu 26, consolidando-se como uma das equipes com melhor saldo do futebol egípcio no ano.

Porto

O Porto representa a força tradicional de Portugal no cenário europeu. Fundado em 1893, é um dos clubes mais vitoriosos do país, com 30 títulos nacionais e conquistas históricas na Europa, como a Champions League de 1987 e 2004. Mesmo com orçamentos inferiores aos gigantes europeus, costuma se destacar pela intensidade, estrutura e capacidade de revelar talentos.

A equipe é uma velha conhecida do treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, que se acostumou a enfrentar a os Dragões na época que comandava o Braga, também de Portugal, de 2016 a 2019.

A classificação para o Mundial veio por meio do ranking da UEFA ou da conquista da Liga Europa 2023/24 — dependendo da confirmação do critério final usado pela FIFA para clubes europeus fora da Champions League.

Rodrigo Mora, um dos destaques do time, comemora gol marcado pelo Porto em abril (Foto: Reprodução / Instagram)

Na temporada 2024/2025, o Porto terminou em terceiro lugar no Campeonato Português, atrás de Sporting e Benfica. Na Europa League, a equipe ficou na 18ª colocação geral da fase de grupos e avançou aos playoffs, onde foi eliminada pela Roma. Já na Taça de Portugal, os Dragões chegaram até as quartas de final, mas acabaram sendo surpreendidos e eliminados pelo Moreirense.

O colunista do Lance!, Gustavo Fogaça, destacou o momento de transição vivido pelo Porto sob a presidência de André Villas-Boas, que, até agora, não trouxe os resultados esperados. Pela primeira vez em duas décadas, o clube encerrou uma temporada sem conquistar títulos. Em campo, o técnico Martin Anselmi implementa um sistema tático baseado no 3-4-3, priorizando a ocupação dos corredores internos para que os alas, João Mário e Moura, ofereçam profundidade. No entanto, o setor defensivo apresenta fragilidades, especialmente nas costas desses alas, onde o time tem sofrido para se proteger com eficiência.

Apesar da ausência de troféus, o Porto segue sendo perigoso no ataque. A equipe teve média de 1,9 gols marcados por jogo, superando os 1,7 gols esperados (xG), o que mostra uma eficiência ofensiva acima da média. O grande destaque do setor ofensivo é o centroavante espanhol Samu, peça-chave no sistema ofensivo dos Dragões.

Inter Miami

O representante da Concacaf, o Inter Miami chega ao Mundial carregando não só um elenco estrelado, mas também grande visibilidade midiática. O clube foi fundado recentemente, em 2018, mas deu um salto em projeção global após a chegada de Lionel Messi em 2023, seguido por nomes como Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez.

A vaga foi conquistada com o título da Leagues Cup 2023, o primeiro troféu da curta história do time. Desde então, o Inter Miami tem evoluído tecnicamente e se tornou protagonista na MLS, sendo líder da Conferência Leste em 2025 e dono de um dos ataques mais produtivos da liga.

Em 2025, a equipe disputou 24 partidas, com um desempenho ofensivo sólido, marcando 48 gols e sofrendo 35. Na Liga dos Campeões da Concacaf, chegou até a semifinal, mas foi eliminada pelo Vancouver Whitecaps, que acabou como vice-campeão do torneio. Já na Major League Soccer (MLS), ocupa atualmente a terceira colocação na Conferência Leste, mas com um jogo a menos que os adversários diretos, o que pode permitir uma subida na tabela nas próximas rodadas.

Lionel Messi comemora gol marcado pela Inter Miami contra o Montreál (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Javier Mascherano assumiu o comando do Inter Miami em novembro de 2024 após a saída de Tata Martino, iniciando sua primeira experiência como técnico de um clube profissional. Apesar de alguns sinais de inexperiência, sua bagagem com as seleções de base da Argentina tem contribuído para seu trabalho. Segundo o jornalista Celso Oliveira, do Portal Território MLS, o estilo de jogo do treinador é marcado por disciplina tática e transições ofensivas rápidas, com foco em acionar as duas estrelas do ataque, Messi e Suárez.

Ainda segundo o jornalista, sob o comando do técnico argentino, o time passou a pressionar mais alto, recuperando em média 4,9 bolas no terço final por jogo, contra 3,9 sob Martino, evidenciando uma mudança clara na postura tática. No entanto, apesar da posse dominante, o Inter Miami tem criado menos chances em bola rolando — 6,6 por jogo, contra 8,1 no ano anterior — e sofre com falta de objetividade. A equipe também usa a posse como estratégia defensiva, mas a linha alta tem deixado espaços perigosos quando perde a bola, o que contribuiu para resultados negativos no início da temporada.

Como parte da cobertura especial do torneio, o Lance! está organizando uma série de análises para apresentar todos os grupos do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Ao longo das próximas semanas, cada chave será detalhada com informações sobre os clubes participantes, suas trajetórias até o torneio, destaques do elenco e projeções para a competição.