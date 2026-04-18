Neymar homenageia Oscar Schmidt: 'Obrigado pelo que fez pelo Brasil'
Ídolo do basquete, falecido na última sexta-feira (17), foi reverenciado pelo mundo
Neymar prestou homenagem a Oscar Schmidt, que faleceu na última sexta-feira (17), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Na tarde deste sábado (18), o camisa 10 do Santos fez uma publicação nas redes sociais, exaltando o ídolo do basquete.
— Obrigado pelo que fez pelo Brasil. Elevou ainda mais o nível do basquete brasileiro para o mundo. Grande Mão Santa - escreveu.
A partida de Oscar mobilizou homenagens que extrapolaram o mundo do basquete. Na sexta-feira, foi respeitado um minuto de silêncio antes dos jogos Osasco x Minas e Sesc Flamengo x Praia Clube, válidos pela semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. No futebol, o Flamengo anunciou que Arrascaeta usará a camisa 14, número que marcou a passagem de Oscar Schmidt pela Gávea, no duelo contra o Bahia, neste domingo (19).
Carreira de Oscar Schmidt
Segundo maior pontuador da história do basquete mundial, o potiguar Oscar Schmidt acumulou 49.973 pontos em jogos oficiais durante seus 29 anos de carreira. Sua soberania é ratificada pelo recorde absoluto em Jogos Olímpicos, onde somou 1.093 pontos ao longo de cinco edições consecutivas. Entre suas exibições mais memoráveis, destacam-se os 55 pontos cravados contra a Espanha em Seul 1988, a maior marca registrada em uma única partida do torneio até hoje.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
