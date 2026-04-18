NBB

Neymar homenageia Oscar Schmidt: 'Obrigado pelo que fez pelo Brasil'

Ídolo do basquete, falecido na última sexta-feira (17), foi reverenciado pelo mundo

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 18/04/2026
16:37
Oscar Schmidt em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/FIBA)
Oscar Schmidt em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/FIBA)
Neymar prestou homenagem a Oscar Schmidt, que faleceu na última sexta-feira (17), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Na tarde deste sábado (18), o camisa 10 do Santos fez uma publicação nas redes sociais, exaltando o ídolo do basquete.

Relacionadas

➡️Hortência desabafa no adeus a Oscar: 'Para mim, o ídolo é eterno, mas infelizmente ele não é'

➡️Ídolo das lendas: na infância, Kobe Bryant queria ser Oscar Schmidt

— Obrigado pelo que fez pelo Brasil. Elevou ainda mais o nível do basquete brasileiro para o mundo. Grande Mão Santa - escreveu.

Neymar publicou homenagem a Oscar Schmidt
Neymar publicou homenagem a Oscar Schmidt (Foto: Reprodução)

A partida de Oscar mobilizou homenagens que extrapolaram o mundo do basquete. Na sexta-feira, foi respeitado um minuto de silêncio antes dos jogos Osasco x Minas e Sesc Flamengo x Praia Clube, válidos pela semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. No futebol, o Flamengo anunciou que Arrascaeta usará a camisa 14, número que marcou a passagem de Oscar Schmidt pela Gávea, no duelo contra o Bahia, neste domingo (19).

➡️Quando faltou o hino, sobrou Oscar: a noite que o Brasil calou os EUA dentro de casa

➡️Técnico do Warriors lamenta a morte de Oscar Schmidt e relembra resgate em Mundial de 86

Carreira de Oscar Schmidt

Segundo maior pontuador da história do basquete mundial, o potiguar Oscar Schmidt acumulou 49.973 pontos em jogos oficiais durante seus 29 anos de carreira. Sua soberania é ratificada pelo recorde absoluto em Jogos Olímpicos, onde somou 1.093 pontos ao longo de cinco edições consecutivas. Entre suas exibições mais memoráveis, destacam-se os 55 pontos cravados contra a Espanha em Seul 1988, a maior marca registrada em uma única partida do torneio até hoje.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

