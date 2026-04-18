Hortência desabafa no adeus a Oscar: 'Para mim, o ídolo é eterno, mas infelizmente ele não é'
A estrela do basquete feminino se despediu de seu colega exaltando sua trajetória
O falecimento de Oscar Schmidt na última sexta-feira (17) deixou o esporte brasileiro em luto e motivou uma homenagem emocionada daquela que dividiu o estrelato das quadras com o ídolo. Ao reverenciar o legado e a longa amizade com o "Mão Santa", a "Rainha" do basquete brasileiro, Hortência, confessou o choque da perda de quem, para os fãs, parecia imortal.
— Eu sinto muito, porque para mim, o ídolo, ele é eterno, mas infelizmente ele não é. Tenho muito orgulho de ter sido sua amiga. Vai com Deus, Oscar, você deixa um legado muito importante para nós, brasileiros.
Carreira de Oscar Schmidt
Segundo maior pontuador da história do basquete mundial, o potiguar Oscar Schmidt acumulou 49.973 pontos em jogos oficiais durante seus 29 anos de carreira. Sua soberania é ratificada pelo recorde absoluto em Jogos Olímpicos, onde somou 1.093 pontos ao longo de cinco edições consecutivas. Entre suas exibições mais memoráveis, destacam-se os 55 pontos cravados contra a Espanha em Seul 1988, a maior marca registrada em uma única partida do torneio até hoje.
Pela Seleção Brasileira, o "Mão Santa" protagonizou o histórico ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987. Sob sua liderança, o Brasil superou os Estados Unidos por 120 a 115, impondo aos norte-americanos sua primeira derrota doméstica na história da competição. Com uma trajetória que rendeu ainda o bronze no Mundial de 1978, Oscar encerrou seu ciclo nacional em 1996, registrando 7.693 pontos em 326 confrontos oficiais.
