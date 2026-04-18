Na TV e no cinema: Relembre trajetória de Oscar Schmidt

A morte de Oscar Schmidt foi confirmada na tarde desta sexta-feira (17), em São Paulo, aos 68 anos. Após se sentir mal, Oscar foi encaminhado para o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, em São Paulo.

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O ex-atleta chegou a ser levado a um hospital em Santana de Parnaíba horas antes, mas não resistiu - sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Em nota, a família informou que a despedida será reservada e destacou o legado deixado por um dos maiores nomes do basquete brasileiro.

Ídolo dentro das quadras, Oscar também construiu uma presença frequente na televisão ao longo dos anos. Ele participou de programas e fez aparições em novelas, geralmente interpretando a si mesmo em cenas pontuais.

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Uma das participações mais lembradas foi na novela O Clone, exibida pela TV Globo. Na trama, o ex-jogador apareceu em uma academia, contracenando com Raul Gazolla e Totia Meirelles. Anos depois, em 2014, ele voltou às novelas ao interpretar um professor de basquete infantil em Chiquititas.

Apesar das participações pontuais na dramaturgia, foi nos bastidores da TV que Oscar protagonizou um dos episódios mais curiosos de sua trajetória. Em 2005, ele foi anunciado como participante da primeira edição do quadro "Dança dos Famosos", exibido no "Domingão do Faustão", apresentado por Fausto Silva. No entanto, desistiu ainda no início da competição.

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Anos mais tarde, o ex-atleta explicou o motivo da decisão. Segundo ele, as coreografias com a professora Michelle Cerbino o deixaram desconfortável.

— Pedi pra sair depois da primeira aula. A mulher fica se esfregando em mim. Falei: 'Tá de brincadeira, né?'. Minha mulher estava ali vendo o treino, eu não queria mais continuar — relatou.

Oscar afirmou que considerou a situação um desrespeito à esposa, Maria Cristina Schmidt, e pediu para deixar o programa diretamente ao apresentador.

— Falei: 'Fausto, me tira daqui porque é uma falta de respeito com a minha mulher'. E aí eu saí — completou.

Oscar Schmidt participou do Domingão do Faustão. (Foto: Reprodução)

Durante a mesma entrevista, ele reforçou que sempre prezou pela fidelidade no casamento e evitava situações que pudessem gerar interpretações equivocadas em público.

Fora das quadras e da dramaturgia, Oscar também se envolveu em polêmicas com emissoras de televisão. Em 2024, criticou a relação com a Globo e comentou sua saída para a Record TV, onde permaneceu por quatro anos. Na ocasião, afirmou que a emissora concorrente lhe ofereceu uma proposta financeira elevada.

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A vida pessoal do ex-jogador também foi tema de um reality show. Em 2016, o canal Fox Sports lançou "Família Schmidt", produção que mostrou a rotina do atleta ao lado de familiares ao longo de seis episódios.

Oscar Schmidt e a esposa no 'Família Schdmit' (Foto: Reprodução/Divulgação)

Além do protagonismo histórico nas quadras, o "Mão Santa" também teve sua carreira retratada em produções audiovisuais que ajudam a preservar seu legado para diferentes gerações.

Entre elas está o documentário "Revolução dos 3", que revisita um dos capítulos mais emblemáticos do basquete brasileiro: a vitória da Seleção Brasileira sobre os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. A produção reúne imagens de arquivo, animações e entrevistas com nomes como Marcel de Souza e Guerrinha, além do próprio Oscar. Personalidades como Steve Kerr, James Harden e Pedro Bial também participam com depoimentos. Naquela conquista histórica, Oscar foi decisivo: dos 10 arremessos de longa distância convertidos pelo Brasil, sete foram dele.

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Outro projeto que destaca momentos marcantes da carreira do ex-jogador é "A Estreia". O documentário aborda a relação de Oscar com a NBA, liga que ele nunca disputou oficialmente. Em 1984, o brasileiro foi convidado pelo New Jersey Nets, mas recusou a proposta para seguir defendendo a Seleção Brasileira. Décadas depois, em 2017, participou do All-Star Weekend, evento que reúne estrelas da liga, em uma iniciativa com a ESPN e a Budweiser. A produção acompanha os bastidores dessa experiência, incluindo a preparação do atleta e depoimentos de fãs, comentaristas e ex-companheiros de quadra.

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Já o documentário "Mão Santa" traça um panorama completo da vida e carreira de Oscar Schmidt. A obra mostra desde a infância em uma cidade pequena até o estrelato internacional, passando pelas conquistas com a Seleção Brasileira, atuações em clubes europeus e aspectos da vida pessoal. Com entrevistas de amigos, familiares e ex-jogadores, o filme reforça a imagem de dedicação e disciplina que marcou sua trajetória. A produção está disponível na íntegra no YouTube.