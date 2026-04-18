Antes de a bola subir para o duelo decisivo contra o Phoenix Suns pelo play-in da NBA, o clima no vestiário do Golden State Warriors foi de luto e reverência. O técnico Steve Kerr dedicou parte de sua coletiva de imprensa para homenagear Oscar Schmidt, o ídolo do basquete mundial, que faleceu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

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A conexão entre os dois remonta ao Campeonato Mundial de 1986. Na semifinal vencida pelos americanos por 96 a 80, o destino selou um encontro dramático: Kerr sofreu uma grave ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) durante a partida.

— Um jogador maravilhoso com uma mentalidade incrível, joguei contra ele no mundial de 86, rompi meu LCA enfrentando o Brasil e ele me carregou nos braços até a saída da quadra, foi um gesto incrível. Eu admirava muito ele, fiquei triste com a notícia de hoje, então para nossos fãs brasileiros, em nome do Warriors, mandamos nossas condolências.

Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, sendo carregado por Oscar Schmidt e Seleção Brasileira quando rompeu seu LCA em mundial de basquete (Foto: Reprodução/X)

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DNA de arremessador

Para Kerr, que convive diariamente com o talento de Stephen Curry, a comparação entre o brasileiro e o astro de São Francisco é inevitável. O técnico descreveu Oscar como um dos maiores gatilhos da história do esporte.

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— Um dos maiores arremessadores que vi na vida, não tinha medo de arremessar, ele tinha um pouco da mentalidade do Stephen Curry, não pensava duas vezes.

Reconhecimento mútuo

O respeito era recíproco. Em 2013, ao ser eternizado no Hall da Fama do Basquete em Springfield, Oscar citou nominalmente Steve Kerr e David Robinson como membros daquela emblemática Seleção Americana de 86. Hoje, o basquete perde sua maior referência ofensiva, mas o gesto de cavalheirismo de Oscar, carregando o adversário ferido, permanece como o símbolo máximo de seu espírito esportivo.

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