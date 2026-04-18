A morte de Oscar Schmidt deixou o Brasil em luto nesta sexta-feira (17), e o esporte, naturalmente, ainda mais abalado. Em meio a esse cenário, o duelo entre Osasco e Minas, pela semifinal da Superliga Feminina 2025/26, foi palco de uma das homenagens mais marcantes da noite: um minuto de silêncio carregado de emoção no Ginásio José Liberatti.

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O momento comoveu torcedores nas redes sociais e também a equipe de transmissão do "SporTV", responsável pela cobertura da partida. ▶️ Assista:

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A demonstração de respeito também se repetiu na outra semifinal, entre Sesc RJ Flamengo e Praia Clube, disputada no Maracanãzinho.

Oscar Schmidt morre aos 68 anos

Oscar Schmidt conviveu com um tumor cerebral ao longo dos últimos 15 anos de sua vida. Diagnosticado em 2011, o ex-atleta passou por procedimentos cirúrgicos e diferentes etapas de tratamento ao longo dos anos, mas, em 2022, optou por encerrar as sessões de quimioterapia.

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Nesta sexta-feira (17), Oscar foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, em São Paulo, após sentir um mal estar. Poucas horas depois, a lenda do esporte brasileiro sofreu uma parada cardiorrespiratória e se despediu da sua legião de fãs.

Oscar Schmidt lutava contra um tumor cerebral (Foto: Eduardo Knapp/Folhapress)

Minas vence Osasco e força 3º jogo na semifinal da Superliga

Na noite desta sexta-feira (17), o Minas foi um visitante "indigesto" e venceu o Osasco por 3 sets a 0 no Ginásio José Liberatti. O resultado empata a série semifinal da Superliga Feminina e força o terceiro jogo.

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Liderado por Júlia Kudiess, que foi eleita a melhor jogadora da partida, o Minas demonstrou bastante volume de jogo e melhor aproveitamentos dos contra ataques, garantindo a vitória.