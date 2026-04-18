Ídolo das lendas: na infância, Kobe Bryant queria ser Oscar Schmidt

Na década de 1980, Oscar Schmidt era um dos maiores nomes da Liga Italiana de basquete, quando observava um garotinho de sete anos brincando na quadra. Aquela criança era ninguém menos do que Kobe Bryant, que anos mais tarde se tornaria um dos maiores nomes da NBA.

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O pai de Kobe, Joe Bryant, enfrentou Oscar diversas vezes na Itália. Foi assim que o "Black Mamba", ainda na infância, construiu uma admiração eterna pelo brasileiro, que encantava com sua precisão nos arremessos de três pontos. Depois de se tornar um nome consagrado do basquete, Kobe admitiu que sonhava em ser Oscar Schmidt quando crescesse.

— Ele era o cara quando eu era criança! Ele estava na Europa e marcava 35, 40 pontos toda noite, ele era uma máquina - disse, durante entrevista em 2013.

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O brasileiro também já declarou que se lembrava com carinho das interações com um Kobe ainda criança. Os dois se tornaram amigos pessoais após os Jogos Olímpicos de Pequim, quando o "Mão Santa" fez uma visita a um dos treinamentos da seleção americana. Anos depois do período vivido na Itália, Oscar ainda se referia a Kobe como um menino.

— Ele tinha sete anos quando me via jogar. Entrava em quadra para brincar no All-Star Game e era difícil tirar ele de lá. Ele me falou de um episódio em um All-Star (de 1988) que eu venci e acertei 19 cestas seguidas. Ele ficou incrédulo com aquilo - relembrou.

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Kobe Bryant faleceu em 2020, aos 41 anos, em acidente de helicóptero nos Estados Unidos.

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A lenda Kobe Bryant era fã de Oscar Schmidt na infância (Foto: Filippo Monteforte/ AFP)

Comunidade de fãs de Oscar na Itália

Oscar Schmidt passou onze temporadas na Itália, entre os anos de 1982 e 1993, onde defendeu o Juvecaserta e Pavia e construiu seu legado. Além da lenda Kobe Bryant, o brasileiro deixou uma legião de fãs no país europeu, como lembrou o secretário geral da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Carlos Fontenelle.

— Assim como existe a comunidade do Maradona na Argentina, existe uma comunidade na Itália, onde o Oscar jogou. É uma comunidade pequena, fechada, os fãs de Oscar, do que ele construiu lá - relembrou.

Oscar faleceu na última sexta-feira (17), aos 68 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

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